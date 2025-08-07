지난해 특수건물 화재사고 사망자, 5년 평균의 1.7배

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

아리셀·호텔코보스 등 대형 화재 영향

피난구 찾기 어렵고 완강기 설치하지 않아 대량 피해

지난해 특수건물 화재에 따른 사망자 수가 최근 5년 평균 대비 1.7배 많아진 것으로 나타났다.

7일 한국화재보험협회에 따르면 지난해 특수건물 화재로 인한 사망자는 42명으로 최근 5년 평균인 24.2명 대비 1.7배 증가했다. 아리셀과 호텔코보스 등 대형 화재가 발생한 영향이다. 업종별 사망자 비율은 공장 42.9%, 아파트 28.6%, 판매시설·숙박시설·11층 이상 건물·학교가 7.1% 순으로 나타났다.

최근 5년간 특수건물에서 발생한 화재에서 사망자 발생 원인은 연기(화염)로 인한 피난불가(34.5%), 수면중(19.0%), 정신·지체 장애(19.0%), 출구잠김(방범창 포함)(5.2%), 출구혼잡(1.7%) 등의 순이었다.

최근 5년(2020~2024년)간 특수건물 화재로 인한 사망자 발생 현황. 화재보험협회

아리셀 화재의 경우 피난이 복잡한 구조로 설계돼 평소 피난 훈련을 받지 않으면 유사 시 피난구를 찾기 어려운 구조였다. 출입구 근처에 적재된 리튬배터리에서 최초 발화·연소가 진행돼 피난구가 제 기능을 하지 못했다.

호텔코보스 화재는 피난기구 설치 기준에 따라 전 객실 간 완강기를 설치해야 함에도 약 50%인 31개 객실은 미설치, 9개 객실은 사용 불가 상태였다. 건축허가일 기준 스프링클러 설치 비대상이었던 탓에 초기 진화에도 실패했다.





화재보험협회 관계는 "앞으로도 국민이 스스로 화재 위험에 대비하고 안전한 사회를 만들어 나갈 수 있도록 지원을 아끼지 않을 것"이라고 말했다.





최동현 기자 nell@asiae.co.kr

