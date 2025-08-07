부여·서천, 국토부 지역개발 공모 선정…문화공원·농촌유학센터 조성

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

부여 '문화예술교육종합타운' 60억 투입…서천은 농촌유학센터로 인구 유입 기대



충남도는 부여군과 서천군이 국토교통부 주관 '2025 지역개발사업 공모'에 선정됐다고 7일 밝혔다.

이번 공모는 지역 고유자원을 활용해 정주·체류·관계인구를 늘리기 위한 '지역 수요 맞춤지원 분야'로, 부여는 일반 유형, 서천은 소규모 유형에 각각 선정됐다. 국토부는 일반 유형에 25억 원, 소규모 유형에 7억 원을 지원한다.

부여군은 2025년부터 오는 2027년까지 총 60억 원을 투입해 '문화예술교육종합타운 문화공원'을 조성할 계획이다.

바닥분수, 자연놀이터, 어린이가든, 역사문화공원 등 복합 문화시설이 들어설 예정이며, 부여군은 이를 통해 생산유발 효과 108억 원, 고용 유발 68명 등 지역경제 활성화를 기대하고 있다.

서천군은 '마산면 농촌유학 커뮤니티센터 조성사업'으로 오는 2026년부터 2028년까지 10억 원을 투입한다.

농촌유학 커뮤니티센터, 씨앗텃밭, 보금자리 주택 태양광 설치 등 인프라를 갖추고, 정착형 농촌유학 프로그램을 운영해 이주민의 장기 정착을 도모할 방침이다.





도 소명수 균형발전국장은 "지역 특성에 맞는 개발사업을 통해 정주 여건을 개선하고 지역경제에 활력을 불어넣을 것"이라며 "앞으로도 정부 공모에 적극 대응해 도내 균형발전을 선도하겠다"고 말했다.





충청취재본부 이병렬 기자 lby4426@asiae.co.kr

