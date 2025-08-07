창원특례시 마산합포구 "도심열기, 물길로 식힌다"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

여름철 살수차 운행으로 폭염 대응 총력



경남 창원특례시 마산합포구는 불볕더위가 이어지는 요즘, 도심 곳곳의 열기를 식히기 위해 관내 주요 도로에 노면 살수 작업을 본격적으로 가동하며 무더위 대응에 나섰다.

살수차 운행 모습.

AD

마산합포구는 본격적인 무더위가 시작된 7월부터 관내 주요 도로를 대상으로 노면 살수 차량을 집중적으로 운행하고 있다.

살수는 주간 시간대 열섬현상이 두드러지는 도심 구간과 보행량이 많은 지역을 중심으로 진행되며, 도로면 온도를 낮추고 미세먼지를 억제하는 효과도 거두고 있다.

차량 운행은 도로 상황과 통행량을 고려해 최적의 시간과 구간을 선정해 이루어지며, 살수는 폭염특보 시 매일 2회 이상 실시되고 기상 여건에 따라 탄력적으로 운영된다.

특히 아스팔트 온도가 급상승하는 한낮 시간대를 중심으로 살수를 집중해 체감 효과를 높이고 있으며, 살수 구간은 열섬현상이 두드러지는 상업지역과 보행량이 많은 생활권 도로를 중심으로 지정했다.

마산합포구는 이번 살수 작업이 폭염에 지친 시민들에게 작은 쉼표가 될 수 있도록 효율적이고 체계적으로 추진할 계획이다.





AD

김현석 환경과장은 "여름철 노면 살수 작업은 단순한 청소가 아니라, 도심을 보호하는 폭염 대응 방안의 일환이며, 지속되는 고온 현상 속에서 시민의 건강과 안전을 지키기 위해 최선을 다하겠다"고 말했다.





영남취재본부 송종구 기자 jgsong@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>