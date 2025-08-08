개인 홀로 2,398억 순매수중…반등 타이밍은 언제?

■김동화대표, 개인투자자들 사이에서 '신의 한 수' 화제(클릭)

최근 개인투자자들 사이에서 이 사람 누구냐는 말이 돌고 있다. 바로 김동화 대표 이야기다.

대보마그네틱, 태웅, 에르코드 등 그가 추천하는 종목이 줄줄이 급등하며 실시간 수익 인증이 곳곳에서 보이는 것.

AD

■ 오늘 놓치면 다음부턴비용 지불해야 입장가능한 주식 리딩방입장하기 (클릭)

요즘 개인투자자 사이에서 여기 진짜, 무료인데 이런 퀄리티 처음봄 이라는 말이 돌고 있다. 그 중심엔 김동화 대표의 텔레그램 공개채널이 있다. 최근 대보마그네틱, 태웅, 에르코스의 상승을 정확히 잡아내면서 그의 채널은 순식간에 주식 투자자 필수 구독 채널로 자리잡았다.

놀라운 건 이 채널이 100% 무료라는 점. 입장만하면 누구나 이용할 수 있는 공개된 정보채널이라는 점 또한 놀랍다. 김 대표는 매일 오전 시황 분석, 테마 흐름, 종목별 수급 추이까지 체계적인 정보를 무료로 제공한다. 그의 분석은 단순 추천이 아니라 "왜 이 종목인지"에 대한 논리적 설명이 뒷받침돼 있어 초보자도 쉽게 이해할 수 있다.

■김동화대표, 개인투자자들 사이에서 '신의 한 수' 화제(클릭)

김동화대표 채널에입장만하면 무료 추천주, 시황분석등 주식과 관련한 모든 서비스를 받아 볼 수 있다. 해당 평생무료 혜택은 일정인원 입장 후 제한될 수 있다고 하니 지금 바로 참여해보자.

최근 핫이슈 종목

두산에너빌리티, KR모터스, 소룩스, 한국전력, 아이티켐

ㅤ





AD

※ 본 내용은 아시아경제 편집 방향과 무관하며, 모든 책임은 정보 제공자에게 있습니다.





<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>