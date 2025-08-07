삼성디스플레이 이청 "美 관세 영향으로 단가 하락 압력"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

"빅테크 수주 노력도 계속"

이청 삼성디스플레이 대표이사 사장은 "(미국 품목관세에 따라) 세트 업체들의 제품 가격이 오르면, 디스플레이 등 부품 업체에 가격 하락 압박이 나타날 수 있어 삼황을 예의주시하고 있다"고 밝혔다.

이청 사장은 7일 서울 강남구 코엑스에서 개막한 'K-디스플레이 2025' 전시회에서 취재진을 만나 도널드 트럼프 미국 대통령의 '반도체 관세 100%' 발언에 따른 디스플레이 업계 영향을 묻는 말에 "저희 고객사 제품에 반도체가 많이 들어가기 때문에 결국 가격이 올라갈 것"이라며 이같이 밝혔다.

이청 한국디스플레이산업협회장(삼성디스플레이 대표이사 사장)이 7일 서울 강남구 코엑스에서 열린 'K-디스플레이 2025' 전시회에서 환영사를 하고 있다. 연합뉴스

미국 내 직접 투자에 대해서는 완곡하게 선을 그었다. 이 사장은 "아직 생각해본 적 없다"며 "가격 하락 압박과 같은 부분은 (고객사와) 어떻게 잘 협의하고 준비해 나가는지가 중요할 것"이라고 했다.

삼성디스플레이는 현재 국내(천안·아산), 해외(중국·베트남·인도)에 생산기지를 구축하고 있다. 미국의 품목관세가 현실화할 경우 직접적 타격은 세트 업체가 받을 전망이지만, 삼성디스플레이도 단가 하락 압력과 같은 간접적 영향이 예상된다. 삼성디스플레이는 대미 투자보다 기존 공급망들을 활용해 생산 최적화에 나서는 한편, 인공지능(AI) 기반 제조 혁신을 통한 가격 경쟁력 강화를 가속할 방침이다.

관세 영향에 따른 하반기 수요 하락 전망에는 우려를 표했다. 이 사장은 "전통적으로 하반기 고객사 신제품 출시로 디스플레이 업황이 좋은 편이지만, 올해는 다소 걱정된다"며 "관세로 인한 제품가 상승 가능성이 높고, 소비 둔화로 보수적인 비즈니스 운영이 예상된다"고 말했다.

'폴더블(접이식) 패널 시장 전망'에 관한 질문에는 "폴더블 시장은 이미 우리가 주도하고 있다"고 자신했다. 그러면서 "최신 삼성전자 갤럭시 폴더블폰이 좋은 반응을 얻고 있다"며 "내년이나 그 이후에 저희 고객사들이 폴더블폰을 더 많이 출하할 것으로 생각한다"고 설명했다.





'미국 빅테크 수주 계획'과 관련해선 "항상 의지를 갖고 새로운 곳에, 새로운 도전을 할 자세와 준비가 돼 있다"고 덧붙였다. 삼성디스플레이는 갤럭시 Z 폴드7·플립7에 전면과 메인 디스플레이에 유기발광다이오드(OLED) 패널을 공급했다. 일각에선 애플의 차기 폴더블폰 공급 가능성이 거론된다.





장희준 기자 junh@asiae.co.kr

