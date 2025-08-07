'논산딸기' 논산시, 농산물 여행지 전국 4위

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

브랜드 파워 입증…딸기 하나로 전국 20계단 상승, 충남 유일 상위권

충남 논산시가 '논산딸기' 하나로 전국 농산물 여행지 순위를 뒤흔들었다.

시는 여행 리서치 전문기관 컨슈머인사이트가 최근 발표한 '2025 국내여행지 추천 조사'에서 지역 농산물 부문 추천율 47.4%로 전국 4위에 올랐다고 7일 밝혔다. 이는 지난 2019년 대비 무려 20계단 상승한 수치로, 충남도에서는 유일하게 상위 20위권에 들었다.

이 같은 결과는 '논산딸기'가 단순한 지역 특산물을 넘어, 대한민국을 대표하는 농산물 브랜드이자 여행 콘텐츠로 자리 잡았음을 보여준다.

컨슈머인사이트는 "동일한 과수를 재배하는 지역은 많지만, 이름만 들어도 떠오르는 강력한 브랜드를 가진 지역은 드물다"며 논산딸기의 브랜드 경쟁력을 높이 평가했다.

농산물 여행 순위표/출처 컨슈머인 사이트. 논산시청 제공

시는 딸기 품질 고도화, 재배기술 혁신, 글로벌 마케팅을 통해 지역 농업의 혁신을 이끌어왔다.

품질관리 평가보고회를 통해 재배 농가와 함께 문제점을 점검하고, LED 단동형 다단재배 등 스마트 농업기술을 도입하는 등 지속적인 품질 관리를 이어왔다.

또 태국 방콕·인도네시아 자카르타 등 해외 시장 개척에 나서며 '논산딸기'의 세계화에도 박차를 가하고 있다.

오는 2027년 개최 예정인 세계딸기산업엑스포는 논산딸기를 세계 명품 농산물로 끌어올릴 기폭제가 될 전망이다.

백성현 시장은 "이번 결과는 논산딸기가 단순히 맛있는 과일이 아닌, 논산을 대표하고 대한민국을 알리는 여행자원으로 성장했다는 증거"라며 "앞으로도 논산딸기를 중심으로 지역 농산물의 브랜드 가치를 높이고, 농업이 잘되는 도시, 수지맞는 농업 실현에 총력을 다하겠다"고 밝혔다.





한편 이번 조사는 지난 6월, 국내 여행객과 지역 주민 등 4만 8000여 명을 대상으로 진행됐으며, 총 58개 여행자원 중 농산물 분야는 전체 8위를 기록했다. 이 중 논산시는 전국 4위, 충남 1위에 이름을 올리며 전국적 농산물 여행지로서 독보적 위상을 입증했다.





충청취재본부 이병렬 기자 lby4426@asiae.co.kr

