대한적십자사 금장 포장 수상한 이영인 대표, ‘받는 삶에서 주는 삶으로’

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

대한적십자사 금장 포장 수여식에서 기념 촬영하는 이영인 대표(왼쪽)와 이건문 대한적십자사 사무처장(오른쪽)

AD

"받는 기쁨보다 주는 기쁨이 더 크다." 이 신념을 바탕으로 나눔과 봉사를 이어온 이영인 대표가 대한적십자사의 최고 등급 명예 포상인 '금장 포장증'을 품에 안았다.

이번 수상은 장기간에 걸친 기부와 사회공헌 활동이 공적 차원에서 인정받은 결과로, 경영과 나눔을 함께 실천해온 그의 여정을 다시금 비추고 있다.

금장 포장증은 대한적십자사가 수여하는 가장 영예로운 포장으로, 단순한 금전적 후원이 아니라 실질적인 사회 변화와 공익 창출에 기여한 인물에게 수여된다.

이 대표는 지역사회 지원, 취약계층 후원, 청소년 멘토링 등 다양한 분야에서 변화를 이끌어왔다.

대한적십자사 금장 포장증

주식회사 리멤버러스 대표이자 준법심리교육원 원장인 그는 심리·준법 교육 프로그램 운영, 온라인 교육 플랫폼 구축, 사회적 약자 지원 등 폭넓은 사회공헌 프로젝트를 펼치고 있다.

또한 셀프사진관 브랜드 '포토아이브(photoive)'와 다수의 프랜차이즈 사업을 통해 일자리 창출과 지역 문화 활성화에도 힘을 보태고 있다.

그간 국회의원 표창, 서울특별시의회 의장 표창, 국회 기획재정위원장 및 농림축산식품해양수산위원장 표창, KBS N브랜드 대상, 대한적십자사 은장 포장증, 도전한국인상 등 굵직한 수상 경력을 쌓아온 그는, 이번 금장 포장 수상으로 또 한 번 사회적 발자취를 남기게 됐다.





AD

이 대표는 "받는 삶보다 주는 삶이 더 큰 의미를 지닌다는 것을 깨달았다"며 "앞으로도 사회와 함께 성장하는 지속가능한 나눔과 공헌을 이어가겠다"고 소감을 밝혔다.





정진 기자 peng1@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>