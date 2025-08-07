양주시, '가납초 학교복합시설' 국비 17억9000만원 확보

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

교육발전특구 양주시, 광적면 가납초등학교에

교육·돌봄·청소년 복합시설 조성

경기 양주시가 교육부가 주관한 '2025년 학교복합시설 2차 공모사업'에 '가납초 학교복합시설'이 최종 선정되어 국비 17억9600만원을 확보했다고 7일 밝혔다.

강수현 양주시장(왼쪽 다섯 번째)이 지난 3일 '가납초등학교 학교복합시설 사업 추진 업무 협약식'을 마친 뒤 기념촬영을 하고 있다. 양주시 제공

학교복합시설은 교육·문화 시설이 부족한 지역에 학생들을 비롯한 지역주민이 함께 활용할 수 있도록 조성하는 교육·문화·체육·복지 통합 시설이다.

이번에 선정된 사업은 서부권 교육 인프라 확충과 동·서부권 교육 불균형 해소를 목표로 추진된다. 가납초등학교 부지 내 지상 3층, 연면적 1380㎡ 규모의 복합시설을 신축하고 ▲실내체육시설 ▲거점돌봄센터 ▲에듀테크교육센터 ▲국제화교육센터 ▲청소년쉼터 등을 조성할 예정이다.

시는 특히 교육발전특구 시범사업과 연계해 유아부터 청소년까지 성장 단계별 맞춤형 교육 공간을 구축할 계획이다. 유아들이 마음껏 뛰어놀 수 있는 실내체육시설과 안전한 보육 환경을 위한 거점돌봄센터, 다문화 아동을 지원하는 국제화교육센터, 최신 디지털 교육 환경을 제공하는 에듀테크교육센터, 진로 탐색 공간인 청소년쉼터 등이 포함된다.

양주시는 이 같은 학교복합시설이 향후 지역 내 교육 격차를 줄이고, 지역과 학교 그리고 주민이 함께 성장하는 지역 맞춤형 교육 생태계 구축에 기여할 것으로 기대하고 있다.





양주시 관계자는 "양주시는 교육발전특구 운영을 통해 동·서부권의 교육 불균형을 적극 해소하고 지역이 함께 미래 인재를 키워내는 도시를 만드는 데 최선을 다하겠다"고 밝혔다.





양주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

