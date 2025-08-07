고양산업진흥원, 협약기업 재직자 직무역량 강화 교육 전개

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

K-하이테크플랫폼 지원단

'블로그 마케팅 전략'강의

고양시 강소기업협의회 임직원 참석

고양산업진흥원 K-하이테크 플랫폼 지원단(단장 김종상)이 지난 5일 고양드론앵커센터에서 '성과를 만드는 블로그 마케팅 전략' 특강을 개최했다.

‘성과를 만드는 블로그 마케팅 전략’ 특강. 고양산업진흥원 제공

특강은 '2025 협약기업 재직자 직무역량 강화 교육'의 일환으로, 하반기 첫 번째 프로그램으로 마련됐다.

지원단은 고양시 강소기업협의회(고강협) 회원사 임직원들의 실무 마케팅 역량 강화를 목적으로 특강을 기획했으며, 고강협 회장 등 약 21명이 참석했다.

특강은 '깜자선생'으로 알려진 김태호 경기테크노파크 책임연구원이 진행했으며 △네이버 블로그 검색 상위 노출 전략 △네이버 블로그 마켓 입점 및 운영 전략 △네이버 플레이스를 활용한 상위 노출 전략 등의 내용을 다뤘다.

김종상 단장은 "고양시 기업들과 긴밀히 협력하며 현장 수요 기반의 실질적인 교육과정을 지속적으로 발굴하고 운영할 것"이라며 "현장에 바로 적용할 수 있는 고도화된 훈련 프로그램을 개발해 직무교육의 모범 사례를 만들겠다"고 말했다.

한편, K-하이테크플랫폼 지원단은 2023년, 고용노동부 대표 인력양성 사업인 '국가인적자원개발 컨소시엄 공동훈련센터'로 선정된 이후, 지역 내 기업과 협약을 체결하고 기업 수요를 반영한 맞춤형 교육 프로그램을 운영하는 등 산업·교육 연계형 훈련 체계 구축에 앞장서고 있다.





디지털 전환 시대에 발맞춰 인공지능(AI) 기술을 현업에 접목한 실습 중심 교육 과정이 예정돼 있으며, 기업들의 실질적인 경쟁력 강화에 기여할 것으로 기대된다.





고양=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

