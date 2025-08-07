남원시, 24일까지 '백두대간 자생곤충전' 이벤트

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

장수풍뎅이 줄다리기 시합 등 체험

전북 남원시가 '남원 백두대간 생태교육장'과 '지리산 허브밸리'에서 개최하는 '백두대간 자생곤충전'과 관련해 오는 24일까지 온라인 이벤트를 진행한다.

남원 백두대간 자생곤충전 온라인 이벤트 포스터. 남원시 제공

7일 시에 따르면 이벤트는 백두대간 생태계의 근간이 되는 다양한 곤충을 주제로 한 '백두대간 자생곤충전'의 전시·체험 소개와 함께 생태 탐구의 장을 공유하고, 백두대간의 보전·보호의 중요성을 홍보하기 위해 기획됐다.

시는 시 홈페이지(누리집)와 공식 사회관계망서비스(SNS) 등 이벤트 페이지를 통해 숲속의 영웅 장수풍뎅이와 줄다리기 시합을 해보는 게임 형식의 콘텐츠를 선보인다.

참여자는 사슴벌레, 나비 등의 곤충 캐릭터와 함께 줄다리기 시합을 체험해볼 수 있으며, 참여자에게는 다양한 경품도 추첨 제공된다.

산림청 등의 후원을 받아 녹색자금으로 운영되는 이번 특별기획전에서는 50여 종 1,000여 마리의 백두대간 속 곤충과 지리산의 나비 등을 만날 수 있으며 오는 31일까지 운영한다.

백두대간 자생곤충전은 '남원 백두대간 생태교육장'과 '지리산 허브밸리'에서 관람할 수 있으며 전 연령대 입장이 가능하다. 매주 월요일 휴관(광복절 정상 운영)을 제외하고 오전 10시부터 오후 5시 30분까지 운영하며 입장객은 추가 비용 없이 관람할 수 있다.





최경식 시장은 "이번 여름방학은 숲속 곤충들과 함께 다채로운 자연 체험이 가득한 남원에서 특별한 추억을 보낼 수 있는 행복의 장이 될 것이다"며 "특별기획전 관람을 통해 백두대간과 지리산의 생태적 가치와 서식지 보전의 필요성을 알 수 있도록 많은 관심과 참여를 부탁드린다"고 말했다.





