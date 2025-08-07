관광공사, 태국 최대 스타트업 컨퍼런스서 韓관광기업 소개

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

한국관광공사는 지난 6일 방콕에서 '2025 방콕 관광기업지원센터(KTSC: Korea Tourism Startup Center) 데모데이'를 개최했다고 7일 밝혔다.

관광공사는 태국 최대 글로벌 스타트업 컨퍼런스인 '테크소스 글로벌 서밋(Techsauce Global Summit)'과 연계한 데모데이를 통해 한국 관광기업 10개 사의 상품과 서비스를 태국 현지에 선보이고 실질적 투자 유치를 끌어냈다고 설명했다. 테크소스 글로벌 서밋은 지난 4~6일 방콕 퀸시리킷 컨벤션센터에서 열렸다.

태국 최대 글로벌 스타트업 컨퍼런스 '테크소스 글로벌 서밋' 참가자들이 한국관을 살펴보고 있다. [사진 제공= 한국관광공사]

6일 오후 방콕 퀸시리킷 컨벤션센터에서 열린 데모데이에는 태국 최대 통신사 'AIS'와 태국디지털경제진흥원(DEPA) 등 태국 정부기관, 벤처캐피털, 태국 현지 관광·기술 기업 50여 개가 참석했다. 국내 관광기업의 IR 피칭과 1:1 비즈니스 매칭 등을 통해 밀도 있는 투자 및 협업에 대한 논의가 진행됐다. 관광공사는 이날 태국관광청과 한·태 관광 스타트업 협력 기반을 다지기 위한 업무협약을 체결했다며 이를 바탕으로 향후 양국 관광기업의 육성과 실증(PoC), 스타트업 교류 촉진에 협력할 예정이라고 밝혔다.

관광공사는 테크소스 글로벌 서밋에 참가해 K-트래블테크 홍보관을 조성하고 K-뷰티, 에듀투어, 인공지능(AI), 핀테크, 관광 편의 서비스 등 국내 관광기업의 혁신 기술을 선보였다. 테크소스 글로벌 서밋 참가와 데모데이를 통해 성사된 비즈니스 상담 건수는 200여 건에 달했다.

관광공사 양경수 관광산업본부장 직무대리는 "이번 테크소스 서밋 참여와 데모데이는 방콕 관광기업지원센터 개소 후 처음 열리는 행사로, 한국 관광기업의 태국 데뷔 무대"라며 "관광공사는 태국 내 유망 스타트업, 투자사 등과의 협력 기회를 지속적으로 발굴해 한국 관광기업의 해외 진출을 적극 지원해 나갈 것"이라고 밝혔다.





방콕 관광기업지원센터는 국내 유망 관광기업의 성공적 글로벌 진출을 돕는 해외 거점이다. ▲현지 정착(시장조사, 법인설립, 현지직원 채용, 사무공간 제공 등) ▲해외 비즈니스·투자유치(관광업계 및 현지 투자사 매칭 등) ▲관광 분야 개방형 혁신(오픈이노베이션) 수요처 연결 및 실증(PoC) 등을 지원한다. 관광공사는 지난해 12월 방콕 관광기업지원센터를 개소했다. 현재 관광공사의 해외 관광기업지원센터는 세 곳으로 방콕에 앞서 싱가포르(2022년 8월)와 도쿄(2023년 12월)에 관광기업지원센터가 개소했다.





박병희 기자 nut@asiae.co.kr

