순천만잡월드, 여름방학 이벤트 …'JOB으면 터지는 오감만족 바캉스'

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

잡월드에서 특별한 경험 … 보고, 만들고, 맛보는 오감 체험

순천만잡월드 여름방학 이벤트 안내 포스터. 순천시 제공

AD

여름방학을 맞아 오는 15일부터 16일까지 이틀간, 순천만잡월드에서 'JOB으면 터지는 오감만족 바캉스' 여름방학 이벤트를 개최한다고 순천시는 밝혔다.

이번 이벤트는 리모델링 공사 후, 재개관 한 순천만잡월드를 찾아 주신 분들께 감사의 마음을 담아 이틀간 누구나 참여할 수 있는 오감 체험 프로그램으로 준비했으며, 가족 단위 방문객들에게 다양한 즐길 거리를 제공할 계획이다.

주요 체험 프로그램으로는 ▲빙수 만들기 ▲거울 키링 만들기 ▲손 선풍기 만들기 ▲클레이 만들기 ▲낚시 체험존 ▲캠핑 포토존 등 총 6가지로 운영된다. 또한 참여형 마술·벌룬 퍼포먼스인 '썸머 매직쇼'가 하루 5회(오전 2회, 점심 1회, 오후 2회) 진행되며, 시원한 마술과 유쾌한 풍선 퍼포먼스를 통해 여름날의 특별한 즐거움과 생생한 볼거리를 선사할 예정이다.

아울러, 체험 기회 확대를 위한 이용요금 할인 이벤트도 함께 진행된다. 체험자 기준 ▲평일 체험 요금 1만2,000원 ▲주말 및 공휴일은 1만4,000원으로 이용할 수 있으며, 해당 혜택은 올해 연말까지 제공될 예정이다.

순천만잡월드는 공식 누리집을 통한 사전 예약(개인 및 단체) 또는 현장 발권(잔여석에 한함)으로 이용할 수 있다.





AD

시 관계자는 "이번 여름방학 이벤트는 아이들과 가족 모두가 함께 즐기며 추억을 만들 수 있는 체험 중심으로 구성했다"며, "순천만잡월드를 찾아오신 모든 분이 뜻깊고 즐거운 여름을 보내시길 바란다"고 말했다.





호남취재본부 이경환 기자 khlee2762@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>