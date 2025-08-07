양주시, 드론으로 시민 안전 지킨다…드론 예찰단 출범

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

서정대학교서 발대식 개최

폭염재해 예방활동 본격 시동

경기 양주시가 여름철 폭염 등 자연재난에 선제적으로 대응하기 위해 '양주시 의용소방대 드론 예찰단'을 구성하고 지난 5일 서정대학교에서 발대식을 시작으로 본격적인 활동에 들어간다고 7일 밝혔다.

양주시가 '양주시 의용소방대 드론 예찰단'을 구성해 지난 5일 서정대학교에서 발대식을 시작으로 본격적인 활동에 들어갔다. 양주시 제공

이번 드론 예찰단 운영은 재해예방을 위한 사전 대비태세를 구축하고 드론을 활용해 폭염 대응력을 강화하기 위해 마련됐다. 양주소방서 의용소방대원 9명과 드론 전문기업 ㈜비씨디이엔씨의 기술지원, 공무원 등 총 12명이 참여한다.

드론 예찰단은 8월, 9월 두 달간 활동한다. 이들은 폭염특보 발령 등 온열질환자 발생 위험이 높은 시기에 드론을 활용해 예찰 활동을 펼치고, 스피커 드론으로 예방 수칙을 안내하는 등 시민 안전을 위한 경보 체계를 구축하는 임무를 수행한다.

5일 서정대학교에서 열린 발대식에서는 향후 활동 계획을 공유하고, 드론 현장 운용을 위한 기술지원 후 서정대학교 주변지역에서 예찰활동에 나섰다. 예찰단은 8월 중 옥정호수공원 등에서 2차 현장 활동을 진행한 뒤, 9월에는 지역 내 주요 예찰지역에서 활동을 마무리하고 드론봇인재교육센터에서 최종 성과보고회를 가질 예정이다.

양주시는 이번 드론 예찰단 활동이 관할 소방서와의 협력체계를 강화하고, 향후 '드론 전문 의용소방대'의 정식 구성을 위한 마중물 역할을 할 것으로 기대하고 있다.





양주시 관계자는 "드론이라는 첨단 기술과 의용소방대의 봉사 정신이 결합해 시민 안전을 더욱 두텁게 지킬 것으로 기대한다"며 "이번 드론 예찰단 운영을 바탕으로 드론을 활용한 공공안전 서비스를 확대하고, 지역 내 드론 저변을 확대해 첨단도시 양주의 위상을 높여나가겠다"고 밝혔다.





양주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

