양주시, 상자텃밭 124개소 보급…도시농업 기반 확산

경기 양주시가 2025년 도시농업 상자텃밭 보급사업의 일환으로 관내 어린이집, 유치원, 초등학교 및 아파트 경로당 등 지역 공동체 124개소에 상자텃밭을 지원하고, 지난 7월 23일부터 8월 1일까지 전 사업장을 대상으로 현장 점검을 완료했다.

양주시가 2025년 도시농업 상자텃밭 보급사업의 일환으로 관내 어린이집, 유치원, 초등학교 및 아파트 경로당 등 지역 공동체 124개소에 상자텃밭을 지원하고 있다. 양주시 제공

시는 자투리 공간을 활용한 상자텃밭 조성으로 주민들에게 도시농업의 즐거움을 체험할 기회를 제공하고, 건강한 여가활동 확산과 도시녹지 공간 확대에 기여하고 있다.

양주시농업기술센터는 상자텃밭과 상토 재활용 자재를 지원하며, 도시농업팀과 도시농업매니저 등 7명으로 구성된 점검반을 통해 작물 재배 현황, 병해충 및 비료관리 상태, 참여 기관의 만족도와 애로사항을 파악했다. 시는 이번 점검 결과를 향후 도시농업 정책 개선에 반영할 계획이다.

특히, 상자텃밭 보급사업에는 도시농업 전문가 과정을 이수한 도시농업매니저 4명이 참여해 작물 재배 기술 및 병해충 관리 등 실질적인 기술지원을 제공하고 있다.

점검 현장에서 만난 한 어린이집 교사는 "텃밭 활동을 통해 아이들이 자연과 교감하고 정서적 안정과 성취감을 느끼고 있다"며 "이웃들과의 나눔 활동을 통해 소통과 배려도 함께 배워가는 좋은 기회"라고 말했다.





농업기술센터 관계자는 "상자텃밭은 단순한 농업활동을 넘어 공동체 교류와 치유의 공간으로 자리매김하고 있다"며 "앞으로도 시민 누구나 참여할 수 있는 다양한 도시농업 프로그램을 발굴해 도시농업의 사회적 가치를 확산시켜 나가겠다"고 밝혔다.





양주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

