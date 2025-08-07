완도군, 여성 어업인 500명 건강검진비 전액 지원

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

51세 이상 여성 어업인…최대 20만원 지원

전남 완도군은 51세 이상 여성 어업인을 대상으로 특화 건강검진비를 전액 지원하는 사업을 추진한다고 7일 밝혔다.

여성 어업인은 근골격계에 큰 부담을 주는 작업에 종사하며, 가사 활동과 육아 등 이중 노동을 수행하는 경우가 많아 특수 건강검진이 필요한 상황이다. 이에 완도군은 올해 500명의 여성 어업인을 대상으로 건강검진비를 지원할 계획이다.

완도군이 여성 농업인 지원을 알리는 홍보 포스터. 완도군 제공

지원 대상은 군에 주소를 두고 있는 51세 이상(1974년 12월 31일 이전 출생) 여성으로, 어업 경영체에 등록됐거나 맨손·나잠어업에 종사하는 사람이다. 단, 지난해 특화 건강검진을 지원받았거나 여성 농업인 특수 건강검진 대상자는 제외된다.

건강검진비는 1인당 최대 20만 원까지 지원되며, 신청을 원하는 여성 어업인은 오는 12월 10일까지 주소지 읍면사무소에 신청하면 된다. 검진은 대성병원과 금일마취통증의학의원에서 받을 수 있다.





군은 병원 방문이 어려운 도서 지역 여성 어업인들을 위해 오는 19일(노화, 보길)과 20일(소안)에 이동 검진 버스를 운영할 예정이다.





호남취재본부 이준경 기자 lejkg123@asiae.co.kr

