포천시, '포춘·에듀캠프' 운영으로 지역 교육격차 해소 앞장

경기 포천시(시장 백영현)는 여름방학 기간을 활용해 관내 중학교 3학년과 고등학교 1학년 학생을 대상으로 한 학습캠프 '포춘캠프'와 '에듀캠프'를 운영 중이라고 6일 밝혔다.

포천시가 여름방학 기간을 활용해 관내 중학교 3학년과 고등학교 1학년 학생을 대상으로 한 학습캠프 '포춘캠프'와 '에듀캠프'를 운영하고 있다. 포천시 제공

캠프는 지역 교육 여건을 개선하고, 미래 인재 양성을 위한 기반을 마련하기 위해 기획했다.

특히 사교육 전문가가 참여하는 '포춘캠프'와 관내 교사가 주도하는 '에듀캠프'를 동시에 운영하여, 공교육 자원을 최대한 활용하면서도 사교육 접근이 어려운 지역 현실을 보완하고 싶은 학부모와 학생들의 수요에 대응했다.

'포춘캠프'는 서울권 입시 전문가와 자기주도학습 멘토 등 외부 강사진이 참여해, 학생들에게 수준 높은 학습 콘텐츠와 진로·진학 컨설팅을 제공한다.

한편, '에듀캠프'는 관내 현직 교사가 참여하여 학생 맞춤형 학습 지원과 학습 습관 형성에 중점을 두고 운영하며, 두 캠프는 상호 보완적 기능을 수행하고 있다.

포천시는 이번 캠프로 방학 중 발생할 수 있는 학습 공백을 최소화하고, 관내 고등학교 진학에 대한 긍정적 인식을 확산시켜 지역 고교 진학률 제고를 위한 전략도 함께 추진하고 있다.

백영현 포천시장은 "이번 캠프는 지역 교육 생태계의 질적 도약을 위한 핵심 프로그램"이라며 "학생들이 양질의 교육 기회를 균등하게 누릴 수 있도록 하겠다"고 강조했다.





한편, 포천시는 포천교육지원청, 포천시청소년재단 등과 협력해 △자기주도학습센터 △1:1 진로·진학 컨설팅 △진로 콘서트 등 청소년의 학습권과 성장권을 동시에 보장하는 다양한 교육 사업을 확대해 나가고 있다.





