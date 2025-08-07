김수진 고양시의원, 대한민국사회공헌대상 기초의정대상 수상

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

개인형 이동장치 안전 확보 위해 노력

김수진 고양시의원이 '2025 대한민국사회공헌대상' 기초의정대상 수상자로 선정됐다고 7일 밝혔다.

김수진 고양시의원이 '2025 대한민국사회공헌대상' 기초의정대상을 수상한 후 기념촬영을 하고 있다. 고양시의회 제공

AD

김 의원은 제9대 고양특례시의회 개원 이후 시민 안전 강화와 생활 편의 개선을 위한 입법 및 행정 감시 활동에 집중했다.

2024년에는 급증하는 개인형 이동장치 사고 문제를 집중적으로 제기했다. 9월 시정질문에서는 전년도 대비 124% 증가한 PM 사고 발생 건수(총 83건)를 근거로 ▲속도 제한 기준 하향(25㎞/h→20㎞/h) ▲이용 면허 인증 의무화 ▲전담 부서 신설 등을 제안하며 제도 개선을 촉구했다.

같은 해 12월에는 '고양시 개인형 이동장치 이용 안전 증진 조례 일부개정조례안'을 대표 발의해 무단 방치된 전동킥보드의 견인·보관 절차를 명확히 했다.

또 '고양시 주·정차 단속 담당공무원 제복에 관한 조례안'을 통해 단속 공무원의 제복 착용을 의무화함으로써 시민과의 불필요한 갈등을 줄이고 행정의 신뢰도를 높였다.

2025년에는 5분 자유발언을 통해 1기 신도시의 노후 변압기 문제와 골목상권 주차난 해소를 위한 정책 대안을 제시했다.

김 의원은 한국전력의 '노후 변압기 교체 지원사업'을 고양시에 적극 도입할 것을 제안하고 공공기관 주차장 개방 및 주차공유 시스템 도입 필요성을 강조했다.

6월에는 하수도 요금 3년치가 소급 부과된 사건(총 27억6000만원)에 대해 시정질문을 통해 부과 결정 과정의 문제점을 지적하고, 시민 피해 구제 방안 마련을 촉구했다.

김 의원은 국민의힘 원내부대표로서 ▲경제자유구역 지정 ▲일산테크노밸리 준공 ▲노후계획도시 재개발 등 고양시의 자족도시 도약을 위한 핵심 과제 추진에도 적극 참여했다.





AD

김 의원은 "개인형 이동장치 안전 대책부터 노후 변압기, 하수도 요금 문제까지 시민 생활과 직결된 현안 해결에 주력했다"며 "앞으로도 현장 중심의 행정과 실효성 있는 정책 추진으로 시민이 체감하는 변화를 만들어가겠다"고 말했다.





고양=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>