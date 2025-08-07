구리시, 사회적경제 창업오디션 최종 선정팀과 약정 체결

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

글로벌에코팜커넥스·할매정지마루 2개 팀과 체결

사회적 가치 실현 위한 본격적인 창업 지원 시동

경기 구리시(시장 백경현)는 지난 6일 구리시 공동체사회적경제지원센터에서 '2025년 사회적경제 창업오디션' 최종 선정팀과 약정체결식을 개최하고 본격적인 지원에 들어갔다고 7일 밝혔다.

구리시가 지난 6일 구리시 공동체사회적경제지원센터에서 '2025년 사회적경제 창업오디션' 최종 선정팀과 약정체결식을 개최하고 있다. 구리시 제공

이번 창업오디션은 구리시의 사회적 가치를 실현할 혁신적인 창업 아이디어를 발굴하고, 이를 바탕으로 사회적 경제 기업으로의 성장을 유도하기 위해 마련됐다. 창업아카데미 수료생들을 대상으로 진행된 오디션에는 총 4개팀이 참가했으며, 최종 '글로벌에코팜커넥트'와 '할매정지마루' 2개 팀이 선정됐다.

최종 선정된 '글로벌에코팜커넥트'팀은 다문화 가정 어린이를 위한 이유식 제조 사업 아이템을 선보였다. 다문화 가정에서는 한국의 이유식 문화가 생소해 자녀의 영양 균형에 어려움을 겪는 경우가 많은데, 이를 해결하기 위해 건강하고 다양한 이유식을 제공하겠다는 참신한 아이디어로 심사위원들로부터 높은 평가를 받았다.

'할매정지마루'팀은 '노인복지의 최선은 일자리 제공'이라는 철학을 바탕으로, 어르신들의 손맛이 담긴 부침개와 가정식 반찬을 포장 판매하는 사업을 구상했다. 특히 구리시의 노인들을 고용해 취약계층의 일자리 창출에 기여하고, 구리시의 전통 상권을 활성화할 수 있다는 점에서 우수한 평가를 받았다.

선정된 팀들은 향후 일정에 따라 맞춤형 컨설팅, 홍보·마케팅 지원 등 다양한 프로그램에 참여하며, 지역사회와의 연계를 통해 사회적 가치를 창출할 예정이다.

백경현 구리시장은 "이번 오디션은 단순한 창업 지원을 넘어, 지역사회 문제를 함께 해결하고 지속 가능한 경제 생태계를 조성하기 위한 출발점"이라며 "선정된 팀들이 구리시를 대표하는 사회적경제기업으로 성장할 수 있도록 적극적으로 지원하겠다"고 밝혔다.





구리시는 앞으로도 사회적경제기업의 성장을 위해 창업 지원, 네트워크 구축, 판로 지원 등 다양한 정책을 지속적으로 추진하여 지역 내 사회적경제 생태계를 더욱 활성화해 나갈 계획이다.





구리=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

