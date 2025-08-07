전남도교육청, 교육공무원 364명 인사 단행

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

교장·교감·교육전문직 등 승진·전보 인사

전남도교육청은 9월 1일 자 교장·원장, 교감·원감, 교육전문직원 364명에 대한 인사를 7일 발표했다.

이번 인사는 교장·원장 188명, 교감·원감 100명, 장학관·교육연구관 27명, 장학사·교육연구사 49명을 승진·전직·전보하는 내용으로, 유치원 20명, 초등 183명, 중등 161명이 자리를 옮기게 된다.

전남도교육청 전경

도교육청은 이번 인사에서 도내 교육 여건 변화와 학교 현장의 요구를 반영해 교육역량과 리더십을 두루 갖춘 인재들을 적재적소에 배치했다고 설명했다. 특히 '지역과 세계가 공생하는 글로컬 전남교육'을 핵심 정책으로 삼아, 교육 현장에서 이를 안정적으로 실현할 수 있도록 한 점이 주목된다.





김대중 교육감은 "교육의 중심은 늘 학생이며, 학생들이 꿈을 실현할 수 있도록 현장 수업과 학교 자율성, 행정 지원 균형이 무엇보다 중요하다"며 "이번 인사를 통해 그간 축적된 현장 경험과 전문성을 바탕으로 글로컬 전남교육과 미래교육 체제 전환에 속도를 내겠다"고 밝혔다.





호남취재본부 이준경 기자 lejkg123@asiae.co.kr

