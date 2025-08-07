성남시, 11년 만에 홈페이지 전면 개편…착수보고회 열어

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

성남시, 내년 3월 서비스 개시

"시민 중심의 고품격 디지털 행정서비스 제공"



경기 성남시(시장 신상진)는 내년 3월 서비스 개시를 목표로 시 홈페이지를 전면 개편한다고 7일 밝혔다.

성남시가 7일 성남시청 2층 율동관에서 시 홈페이지 전면 개편 사업 착수 보고회가 열고 있다. 성남시 제공

시는 이날 오전 10시 시청 2층 율동관에서 '성남시 홈페이지 전면 개편 사업 착수 보고회'를 열고, 개편 방향과 세부 추진 계획을 논의했다.

이번 개편은 정보통신기술(IT) 환경 변화에 발맞춰 시민 중심의 고품질 디지털 행정서비스를 제공하기 위해 추진된다. 2015년 2월 개편 이후 11년 만이다.

시는 시 홈페이지 정보 제공 구조를 시민의 관점에서 재설계한다는 방침이다.

이를 위해 시민들 주로 이용하는 전자 민원과 신고센터, 온라인 신청 기능 등을 '소통·참여' 메뉴로 통합해 전면에 배치할 계획이다.

각종 시민 행사 예약과 신청 창구도 일원화하고, 인공지능(AI) 검색 기능을 도입한다.

첫 화면과 세부 메뉴 화면은 최신 정보통신기술 추세를 반영한 직관적인 디자인을 적용해 정보 접근성과 이용 편의를 동시에 높인다.

이와 함께 안정적인 인터넷 접속 환경 조성을 위해 연계 방식을 표준화하고, 연계 정보 관리를 강화한다.

앞서 지난 2월 10일~19일 시 홈페이지 개편과 관련한 시민 온라인 설문조사에서 나온 의견인 메뉴 접근 단계 단순화, 글씨 크기 조정 등의 내용도 반영한다.





성남시 관계자는 "새롭게 선보이는 시 홈페이지는 시민 중심으로 바뀌게 될 것"이라면서 "성남시의 모든 정보를 쉽고 빠르게 얻는 창구가 돼 시민 소통과 참여를 확대하게 될 것"이라고 말했다.





성남=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

