미국 K팝 팬 52% "구성품 다르면 CD 중복 구매"

10명 중 4명, 음반에 100달러 넘게 소비

미국 내 K팝 팬 10명 중 4명은 연간 100달러(약 14만원) 이상을 K팝 음반 구매에 지출하고 있는 것으로 나타났다.

미국 음악매체 빌보드는 최근 '미국의 K팝 팬덤(K-POP FANDOM IN THE U.S.)' 보고서를 통해 이 같은 설문조사 결과를 발표했다. 조사는 지난해 8월 15일부터 30일까지 만 14세 이상 빌보드 독자 1400명을 대상으로 진행됐다.

응답자 가운데 63%는 "지난 1년간 K팝 CD를 구매한 적이 있다"고 답했다. 이 중 41%는 CD 구매 비용이 100달러를 초과한다고 밝혔다. 세부적으로는 101~150달러(약 14만∼21만원) 지출이 10%, 151∼200달러(약 21만∼28만원) 6%, 201∼250달러(약 28만∼35만원) 5%, 250달러 이상 지출한 경우도 20%에 달했다.

전체 응답자의 52%는 "디자인이나 구성품이 다르다는 이유로 동일한 음반을 여러 장 구입한 경험이 있다"고 응답했다.

음반 외에도 의류, 포스터, 응원봉 등 K팝 관련 상품 소비도 활발했다. 빌보드는 "미국 K팝 팬 다수가 관련 굿즈 구매와 수집 활동에 거리낌이 없다"고 전했다. 글렌 피플즈 빌보드 수석 애널리스트는 "K팝 팬은 단순한 소비자가 아니라 헌신적이고 조직적"이라고 분석했다.

콘서트 소비는 상대적으로 낮았다. 응답자의 53%는 "지난 1년간 K팝 콘서트를 한 번도 관람하지 않았다"고 응답했다. 세 차례 이상 공연장을 찾은 팬은 16%에 그쳤다. 공연장을 찾지 못한 이유로는 '공연장이 멀어서'(64%), '티켓 가격이 비싸서'(56%)가 주로 꼽혔다.





팬층의 성별과 연령 분포를 보면 여성과 청년층 비중이 높았다. 응답자의 80%는 여성, 48%는 24세 이하였으며, 55세 이상은 12%였다. 45∼54세 연령대는 전체 팬 비중(11%)에 비해 상품 구매 참여율이 높았다. 이 연령대의 82%가 최근 1년간 K팝 관련 상품을 구입했다고 답했으며, 음반과 상품이 합쳐진 패키지 음반을 구매했다는 비율도 55%로 전 연령대 중 가장 높았다.





이이슬 기자 ssmoly6@asiae.co.kr

