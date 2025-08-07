서초구, 청소년 맞춤형 ‘스마트·아트 유스센터’ 인기

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

미래기술·문화예술 특화 공간서 진로·취미 한 번에

서울 서초구(구청장 전성수)가 청소년들을 위해 맞춤형으로 조성한 유스센터 두 곳이 청소년들 사이에 큰 인기를 끌고 있다.

‘서초SMART유스센터’와 ‘방배ART유스센터’는 각각 2021년과 2023년에 전면 리모델링, 프로그램 개편을 통해 ‘스마트(SMART)’와 ‘아트(ART)’를 내세운 특화 공간으로 재탄생했다.

서초SMART유스센터 청소년 전용 휴식 공간인 '스페이스57' 모습. 서초구 제공.

두 곳은 청소년들이 언제든 편하게 찾을 수 있는 열린 공간으로, 디지털 기술을 바탕으로 한 체험부터 다양한 문화예술 활동까지 한자리에서 경험할 수 있다는 점이 특징이다.

서초SMART유스센터에서는 4차산업과 인공지능 등 첨단 디지털 기술을 중심으로 진로 탐색, 콘텐츠 창작 같은 프로그램을 자유롭게 체험할 수 있다.

입구에 들어서면 10m 규모의 실감미디어 스마트라운지가 디지털 경험의 시작을 알린다. 아이맥 기반의 ‘스마트LAB’, 실시간 안무 촬영이 가능한 ‘댄스 스튜디오’, 청소년 전용 휴식 공간 ‘스페이스57’ 등에서도 청소년들은 메타버스, 3D모델링, 영상 편집 등 다양한 프로그램을 통해 디지털 역량을 키울 수 있다.

방배ART유스센터는 음악, 미술, 연극 등 문화예술 활동 중심의 감성 충만 공간이다. 1층은 청소년이 상상하고 표현할 수 있는 창작 공간 ‘프리아트구역’, 2~4층에는 ‘레코딩실’과 ‘뉴미디어 콘텐츠 제작공간’, 5층에는 노래방·보드게임·만화책 등이 있는 아지트형 공간 ‘반반한 옥탑방’과 ‘하늘정원’이 마련돼 있다. 직접 영상 녹화·녹음이 가능한 미디어 기기들도 갖췄다.

두 센터 모두 청소년이면 누구나 자유롭게 방문할 수 있고, 청소년 지도사가 상주해 안전하게 운영된다. 운영시간은 오전 9시 시작, 월~토요일은 21시, 일요일은 18시까지다. 자세한 프로그램 안내는 각 센터 공식 홈페이지 및 전화를 통해 확인할 수 있다.





전성수 서초구청장은 “우리 미래를 이끌어갈 청소년들이 중심이 되는 공간이야말로 지역 발전의 힘”이라며, “놀면서 배우고 머물며 성장할 수 있는 유스센터가 든든한 디딤돌이 되도록 계속해서 관심과 노력을 기울이겠다”고 밝혔다.

방배ART유스센터 5층 아지트공간인 ‘반반한 옥탑방’. 서초구 제공.





김민진 기자 enter@asiae.co.kr

