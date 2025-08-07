구글, AI 가정 교사 '가이드 러닝' 출시

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

오픈AI, 최근 스터디 모드 출시

다이어그램, 동영상 제공 기능 탑재

구글은 자사의 인공지능(AI) 모델 제미나이 내에 '가이드 러닝'(Guided Learning)이라는 새로운 도구를 출시한다고 6일(현지시간) 밝혔다.

가이드 러닝은 AI 가정교사처럼 작동하며 단순히 정답을 제시하는 것을 넘어 사용자가 깊이 있는 이해를 쌓을 수 있도록 돕기 위해 설계됐다. 제미나이는 문제를 단계별로 분석하고, 사용자의 수준과 필요에 맞춰 설명을 제공한다. 또 단순히 정답만 알려주는 것이 아니라 이미지, 다이어그램, 동영상, 인터랙티브 퀴즈 등을 활용해 이용자가 지식을 쌓고 스스로 테스트할 수 있도록 도와준다.

구글은 이 기능이 이용자가 개념 뒤에 숨겨진 '왜'와 '어떻게'를 발견하는 데 도움이 될 것이라고 설명했다.

구글의 학습 및 지속가능성 부문 부사장 모린 헤이먼스는 블로그에 "시험을 준비하며 효소에 관해 공부하거나, 식량 시스템을 지원하는 꿀벌 개체수의 중요성에 대한 논문 초안을 작성하거나, 사진 촬영에 대한 열정을 탐구하는 등 어떤 상황에서도 '가이드 러닝'은 이용자가 이해할 수 있도록 각 단계에서 함께 생각하는 파트너가 될 것"이라고 말했다.

이 도구는 새 학기를 앞두고 나왔다. 오픈AI가 지난달 29일 비슷한 기능의 '스터디 모드'를 내놓은 지 약 일주일만이다. 오픈AI는 "교육 현장에서 AI를 사용할 때 '진짜 학습을 도와주는가?' 아니면 '단순히 답만 알려주고 있는가?'라는 중요한 질문도 제기됐다"며 "이 질문에 답하기 위해 '스터디 모드'를 개발했다"고 설명한 바 있다.

구글은 제미나이 전반을 학습 지원에 더 적합하도록 개선하고 있다며 앞으로 제미나이는 복잡한 주제를 설명할 때 알아서 이미지나 도표, 유튜브 영상을 답변에 포함할 예정이라고 설명했다.





구글은 향후 3년간 미국 고등교육기관과 비영리단체에 AI 교육 및 도구를 제공하기 위해 10억 달러(약 1조4000억원)를 투자한다고 밝혔다.





김민영 기자 argus@asiae.co.kr

