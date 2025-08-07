부산 특수학교·원거리 학생 통학 여건 개선… 통학버스 대폭 확대

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

부산시교육청, 특수학교 20대 증차·유·초교 원거리 학생도 지원

부산지역 특수학교 학생과 원거리 통학생들의 등·하교가 한층 더 안전하고 편리해진다.

부산시교육청(교육감 김석준)은 지역 간 배치 불균형으로 긴 시간이 소요되는 특수학교 학생과 통학 거리가 먼 지역 학생들을 위해 통학버스를 대폭 확대한다고 7일 전했다.

특수학교의 통학 불편 해소를 위해 김석준 교육감 임기 내 통학 차량 20대를 추가 지원한다. 이 중 16대는 임차 차량으로 운영비와 통학 지원 도우미 인건비를 지원하고, 4대는 올해 중 공립 특수학교에 차량을 직접 구입해 제공한다.

앞서 부산시교육청은 지난 4월 시의회 교육위원회와 함께 부산혜성학교·부산혜남학교를 방문해 통학 현장을 점검하고 애로사항을 청취하고, 이를 토대로 1회 추경에 통학버스 구입 예산을 편성해 지난 6월 시의회 심의를 통과시켰다.

대중교통 이용이 원활하지 않거나 학생 통학로 주변 공사, 보도·차도 미분리 등 안전위험 요소가 있는 학교도 추가 지원 대상이다. 현재 유치원 68곳, 초등학교 14곳에 총 117대의 통학 차량이 운영 중이며, 교육청은 추가 수요를 발굴해 지원 범위를 넓힐 계획이다.





AD

김석준 교육감은 "특수학교 학생의 30분 통학권 보장과 원거리 통학생 지원은 균등한 교육 여건 조성과 학생 맞춤 지원의 출발점"이라며 "안전하고 균등한 통학 환경 조성을 위해 적극 노력하겠다"고 말했다.

부산시교육청.

AD





영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>