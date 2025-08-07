실손 청구전산화 참여율 59.1%…당국 활성화 방안 추진

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

금융위, 실손보험 청구전산화 관련 회의 개최

10월25일 2단계 시행 앞두고 활성화 방안 모색

요양기관과 EMR 참여 유인 확대 추진

금융위원회가 10월25일로 예정된 제2단계 실손보험 청구전산화 활성화를 위해 유관기관과 점검회의를 열었다고 7일 밝혔다.

실손 청구전산화는 지난해 10월25일 병원급 의료기관과 보건소 약 7800곳을 대상으로 우선 시행됐다. 올해 10월25일부터는 의원과 약국 약 9만6000곳까지 확대 시행될 예정이다.

지난 5일 기준 전산화 대상 중 실제 참여중인 의료기관은 6757곳(병원 1045곳, 보건소 3564곳, 의원 861곳, 약국 1287곳)으로 참여율은 59.1%다. 2단계 의원·약국은 아직 개정 보험업법 시행 전이지만 참여 의사가 있는 의원·약국에 대해서는 선제적으로 참여할 수 있도록 지원하고 있다. 현재 2단계 참여율은 약 2.2%다.

그동안 금융당국은 유관기관과 함께 요양기관의 청구전산화 참여 확산을 위해 다각도로 노력해 왔다. 생·손보협회와 청구전산화 운영기관인 보험개발원 중심으로 의사협회, 약사회 등 의약단체와 전자의무기록처리(EMR) 업체 등과 재정적·기술적 지원방안을 논의했다. 보험업계와 유관기관은 청구전산화 참여 요양기관과 EMR업체에 서버비와 시스템 개발비, 인센티브 성격의 확산비, 유지보수비 등을 지원하고 있다. 다만 1단계 일부 병원급과 2단계 요양기관에 대한 지원방안 협의과정에서 과도한 수수료 요구 등으로 의견 차이를 좁히지 못하고 있다.

금융당국은 청구전산화 전용 애플리케이션인 '실손24' 활성화를 위해 참여병원을 소비자가 손쉽게 확인하고 이용할 수 있도록 지도 플랫폼(네이버지도, 카카오맵)에서 참여 병원을 검색할 수 있는 서비스를 연계하고 있다. 실손24 미참여 요양기관에 대해 소비자가 참여를 요청하는 기능을 신설하는 등 시스템 기능도 개선해왔다. 비회원 청구 기능을 개발해 회원가입 없이도 쉽게 청구할 수 있도록 했다. '내가 다녀온 병원 찾기' 검색 가능 기간을 단축(1주일→1일)해 소비자가 진료내역을 편하게 검색할 수 있도록 조치했다.

청구전산화 시스템에 대한 보안도 강화했다. 보험업법령에 따른 안전성 확보 조치와 개인정보 보호 절차를 엄격하게 시행하고 금융보안원 보안점검과 개인정보 영향평가 등을 통해 높은 수준의 시스템 안전성을 구현하고 있다.

소비자단체 '소비자와함께'가 지난 4월 실시한 설문조사를 보면 청구전산화를 이용하는 소비자는 물론 참여하는 병원도 실손24를 긍정적으로 평가하는 것으로 나타났다. 소비자 89%는 청구전산화가 기존의 보험금 청구방식에 비해 더 편리하다고 응답했다. 94%는 앞으로도 실손24를 계속 이용할 것이라고 답했다. 청구전산화가 좋은 이유로는 종이서류(진료비계산서 등) 발급 없이 보험금을 청구할 수 있다는 의견이 86%로 가장 많았다. 청구전산화에 참여하는 병원 67%는 청구서류 발급 행정부담이 감소했다고 답했다. 79%는 내원 환자 서비스 만족도 증대에 도움이 된다고 했다.

금융위는 이번 점검회의를 통해 청구전산화에 대한 국민과 의료계의 인식을 높이고 보다 많은 요양기관이 참여할 수 있도록 오는 11일부터 실손24 대국민 홍보를 실시할 방침이다.

청구전산화 활성화 방안도 추진할 계획이다. 활성화 방안은 크게 ▲소비자의 서비스 효용도 제고 ▲요양기관과 EMR의 참여 유인 확대 ▲의료행정과의 연계방안 등이 주요 추진방향이다. 실손24를 통한 청구 시 네이버페이 포인트 지급 등 소비자 이벤트, 참여 요양기관 및 EMR에 대한 정책금융기관의 보증료와 화재보험 등의 보험료 감면, 보건복지부 등 관계부처 협의를 통한 의료행정과의 연계 방안 모색 등도 추진한다.





금융위 관계자는 "이번 점검회의를 통해 차질 없는 2단계 시행 준비에 만전을 기할 것"이라며 "추후 관계부처 협의와 보건의료단체 등 의료계를 포함하는 실손전산운영위원회에서 청구전산화 활성화를 위한 과제들을 논의하고 발표할 것"이라고 말했다.





