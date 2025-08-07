흥국자산운용 '흥국 K뷰티엔터 목표전환형 펀드' 출시

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

흥국자산운용은 K컬쳐의 글로벌 성장성과 투자 매력을 반영한 신상품 '흥국 K뷰티엔터 목표전환형 펀드'를 새롭게 출시한다고 7일 밝혔다.

흥국 K뷰티엔터 목표전환형 펀드는 KPOP, 드라마, 화장품 등 K컬쳐 관련 산업에 속한 상장기업에 투자한다. 흥국자산운용만의 고유 수출 데이터와 SNS 등 빅데이터 분석 역량을 활용해 유망 종목을 선별했다.

해당 펀드는 8% 목표수익률 도달 시 자산을 안정적인 포트폴리오로 전환하는 목표전환형 구조다. 초기에는 성장성을, 이후에는 수익 방어를 추구한다. 흥국자산운용은 이를 통해 변동성은 최소화하면서도 시장 상승 국면의 수익 기회를 적극적으로 활용할 수 있을 것으로 기대하고 있다.

흥국자산운용 연금WM마케팅본부 이석희 본부장은 "K콘텐츠, 뷰티, 엔터테인먼트 산업은 전 세계적으로 문화적 영향력을 확대하며 혁신을 이끌고 있다"며 "흥국자산운용만의 차별화된 데이터 분석 역량을 바탕으로 중장기적인 투자 가치와 경쟁력 있는 성과를 기대할 수 있다"고 말했다.





펀드는 오는 18일까지 모집하며 삼성증권, 교보증권, iM증권 등을 통해 가입할 수 있다.





박형수 기자 parkhs@asiae.co.kr

