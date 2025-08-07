한국타이어, 테슬라 모델 Y 주니퍼에 신차용 타이어 공급

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

한국타이어앤테크놀로지(이하 한국타이어)가 테슬라 모델 Y의 부분 변경 모델 주니퍼에 신차용 타이어를 공급한다.

7일 한국타이어는 테슬라 모델 Y 주니퍼에 전기차 전용 사계절용 타이어 '아이온 에보 AS SUV'와 전기차 전용 초고성능 타이어 '벤투스 S1 에보3 ev'를 신차용 타이어로 공급한다고 밝혔다.

테슬라 모델 Y 주니퍼에 공급되는 '아이온 에보 AS SUV'는 한국타이어의 전기차 특화 기술 체계 '아이온 이노베이티브 테크놀로지' 설계로 저소음, 뛰어난 전비 효율과 마일리지, 낮은 회전 저항, 탁월한 주행 성능 등을 갖춘 전기차 전용 사계절용 타이어다.

저소음 특화 패턴 디자인으로 주행 시 노면으로부터 발생하는 소음을 크게 낮춰 우수한 정숙성을 제공하고, 친환경 소재가 결합된 최신 컴파운드는 마른 노면, 젖은 노면, 눈길 등 다양한 주행 환경에서 탁월한 그립력을 발휘한다.

'벤투스 S1 에보3 ev'는 고출력 전기차 최적 설계로 강력한 주행 안정성을 발휘하는 점이 강점이다. 아라미드 하이브리드 섬유로 만들어진 2중 카카스와 고강성 비드는 고출력·고하중 차량의 높은 순간 출력에 안정적으로 대응하고, 고속 주행 시 탁월한 핸들링 성능도 제공한다.





이번 공급을 계기로 한국타이어는 테슬라의 핵심 파트너로서 위상을 한차원 높였다는 평가다. 테슬라 모델 Y를 비롯해 테슬라 전기 세단 모델 3 등 브랜드의 주력 핵심 차종에 신차용 타이어를 공급하며 혁신 전기차 타이어 기술력을 인정받고 있다.

테슬라 모델 Y 주니퍼. 한국타이어 제공

우수연 기자 yesim@asiae.co.kr

