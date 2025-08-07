금융위, 내일부터 즉시 새출발기금 업종제한 기준 완화

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

3차 소상공인 현장간담회는 부산서 진행

소통 내용 일부는 즉시 반영

새출발기금 제도개선 방안 9월 시행

금융위원회가 소상공인·자영업자의 채무조정과 관련된 애로사항을 면밀히 파악하기 위해 제3차 현장 간담회를 부산에서 진행했다. 새출발기금 제도개선 방안과 관련 업종제한 기준 완화 등 즉시 개선이 가능한 내용은 내일부터 시행한다.

금융위는 7일 오전 부산 한국자산관리공사 본사(BIFC)에서 '지역순회, 찾아가는 릴레이 간담회'를 개최하고 이같이 결정했다고 밝혔다. 이번 새출발기금 릴레이 간담회는 지난달 4일 충청권 타운홀 미팅 이후 소상공인의 부채 문제 해결을 위해 현장의 목소리를 듣고 검토하라는 이재명 대통령의 지시에 따라 진행하고 있다.

이 자리에서는 ▲채무 상환부담 완화 ▲채무조정 약정속도 제고 ▲성실상환 인센티브 ▲신청자 편의성 제고 등 다양한 의견이 나왔다.

특히 여러 업종을 동시에 영위중인 소상공인의 경우 지원제한 업종(부동산임대·중개업 등)에 해당되면, 해당 사업이 주된 소득원이 아니더라도 새출발기금 지원 대상에서 배제되는 문제가 지적됐다.

이에 금융위는 주업종이 제한업종에 해당되지 않으면 채무조정 지원을 받을 수 있도록 업종제한 기준을 내일부터 완화하기로 했다. 또 새출발기금 이용과정에서 대위변제에 따라 보증채무가 무담보채무로 전환됐다면, 해당 채무는 한도기준을 예외 적용하기로 했다.

협약기관 확대에 따른 채무조정 추가신청, 신청후 취약차주 전환시 재조정(매입형) 등 현재 지원하는 제도에 대해서는 이용자 DM발송 등을 통해 즉시 재안내를 실시하고, 채무조정 신청후에도 경매가 강행되는 등 협약기관들의 협조가 부족했던 부분에 대해서도 협약위반이 발생하지 않도록 재차 독려할 방침이다.





저소득·취약계층 지원 확대, 거치기간 연장(최대한도 이내) 등 협약 개정이 필요한 사항에 대해서는 현재 추경에 따라 추진중인 협약개정시 함께 반영하여 9월중 시행할 방침이다.





황윤주 기자 hyj@asiae.co.kr

