코스피, 3200대 회복…코스닥은 약보합

한국증시가 7일 장 초반 혼조세다. 코스피는 외국인과 기관의 매도세에도 개인 매수세에 힘입어 3200선을 회복했다.

이날 오전 9시25분 기준 코스피지수는 전날 대비 4.90포인트(0.15%) 오른 3203.04에 거래됐다. 이날 지수는 16.67포인트(0.52%) 오른 3214.81로 출발한 후 상승 폭을 축소하며 3200선 근처에서 움직이고 있다. 외국인이 615억원어치를 순매도하고 있고, 기관은 619억원어치를 팔아치우고 있다. 개인은 1119억원어치를 사들이고 있다.

업종별로 보면 오락문화(4.27%), IT서비스(1.59%), 운송장비부품(1.00%), 기계장비(0.85%), 전기전자(0.52%), 운송창고(0.50%) 등 업종이 상승했다. 반면 제약(-1.30%), 음식료담배(-1.11%), 통신(-1.11%), 전기가스(-0.71%), 화학(-0.53%), 일반서비스(-0.52%) 등 업종은 하락세를 나타냈다.

시가총액 상위 종목 중에선 카카오(4.58%), 한화오션(4.12%), HD현대중공업(3.43%), 삼성전자(1.89%), HD한국조선해양(1.43%), 두산에너빌리티(1.36%), 삼성전자우(1.23%), 현대모비스(1.22%), 현대차(1.19%) 등이 상승했다. 반면 셀트리온(-2.24%), SK하이닉스(-1.35%), 삼성바이오로직스(-0.87%), KB금융(-0.87%), 한국전력(-0.61%), LG에너지솔루션(-0.52%) 등은 하락세를 보였다.

코스닥지수는 같은 시간 전날 대비 1.47포인트(0.18%) 내린 802.02를 기록했다. 이날 지수는 1.78포인트(0.22%) 오른 805.27로 출발했지만, 하락 전환 후 약보합세다. 외국인과 기관이 각각 564억원, 194억원어치를 팔아치웠다. 개인은 799억원어치를 순매수 중이다.





시가총액 상위 종목 중에선 휴젤(4.39%), 이오테크닉스(4.23%), 클래시스(1.58%), 리노공업(1.31%), 레인보우로보틱스(1.27%), 실리콘투(0.97%) 등이 상승했다. 반면 HLB(-3.98%), 에스엠(-3.35%), 에이비엘바이오(-2.61%), 삼천당제약(-1.89%), 펩트론(-1.76%), 리가켐바이오(-1.61%), 에코프로비엠(-1.51%), 케어젠(-1.44%), 에코프로(-1.25%), 알테오젠(-0.80%) 등은 하락세를 나타냈다.





