"트럼프 관세 6개월…美경제 충격, 대지진 아닌 '진동' 수준"

WSJ "시간 지나면 인플레 자극할 것이란 우려는 여전"

도널드 트럼프 미국 대통령이 주요 무역 상대국에 관세를 발효한 지 6개월이 지난 가운데 관세가 미국 경제를 후퇴시킬 것이란 일각의 경고와 달리 지금까지 나타난 영향은 미미한 수준에 그치고 있다고 월스트리트저널(WSJ)이 6일(현지시간) 보도했다.

트럼프 대통령은 지난 2월 합성마약인 펜타닐의 미국 유입 대처에 미온했다는 이유 등으로 캐나다와 멕시코에 25%, 중국에 10% 관세를 부과하며 '관세 전쟁'을 전개했다. 이에 예일대 예산연구소 추산에 따르면 8월 기준 미국의 실효 관세율은 18.3%로 1934년 이후 가장 높은 수준으로 오른 상태다.

WSJ는 "미국이 관세를 부과한 지 6개월이 지났지만, 경제는 붕괴하지 않았다"며 "물가가 급등하지 않았고 슈퍼마켓 선반이 텅 비는 일도 없었다"고 짚었다. 그간 일부 경제학자들은 관세가 미국의 경제를 후퇴시키고 물가 급등을 초래할 것이라고 경고해왔는데, 경제가 약간의 부정적인 영향을 받았을 수는 있어도 큰 충격은 나타나지 않았다는 것이다.

관세 수입은 상당 수준 늘어났다. 미 재무부 통계에 따르면 지난 6월 미국의 관세수입은 272억달러로, 전년 동기 대비 4배 가까이 증가했다. 또 무역 적자는 602억달러로 축소돼 2023년 9월 이후 가장 적은 수준을 기록했다. 현시점까지는 트럼프 대통령 주장대로 관세가 세수를 늘리고 무역 적자를 줄이는 등 경제에 긍정적으로 작용했다고 볼 수 있는 대목이다.

다만 일각에서는 이 같은 관세 수입이 일시적이며 미국의 무역 적자 흐름을 추세적으로 바꿀 가능성이 작다는 지적이 나온다. 미 싱크탱크 피터슨국제경제연구소(PIIE)의 모리스 옵스펠드 선임 연구원은 "관세로 인해 미국의 수입이 줄면 수출도 함께 줄어들 수 있기 때문에 무역 적자에 큰 변화를 주기는 어려울 것"이라며 "수입이 줄면 미국 내 생산 업체들이 그간 외국에서 들여오던 물건을 더 많이 만들어야 한다. 이에 인력과 공장 등의 자원이 국내 생산에 투입되고, 결국 수출용 물건을 만들 여력이 줄어든다"고 설명했다.

시간이 지날수록 관세에 따른 인플레이션 압력이 본격화될 것이란 우려도 여전하다. 미국 기업들이 그동안 고객 이탈을 우려해 가격을 올리지 않고 관세 부담을 떠안아 왔는데, 결국 기업이 소비자에게 비용을 전가할 수밖에 없다는 것이다.





알베르토 카바요 하버드 경영대학원 교수는 주요 유통업체의 가격을 조사한 결과 관세 인상 후 생활용품, 가구, 전자제품 등 수입품 가격이 3% 가까이 상승했다고 말했다. 그는 "수입 업체들이 부담을 떠안고 있기 때문에 현재까지는 가격 상승 폭이 그렇게 크지는 않다"면서도 주요 무역 상대국에 대한 관세가 10%에서 15% 사이로 유지될 경우, 제품 가격이 연말까지 최대 4% 상승할 것이라고 내다봤다.





이승형 기자 trust@asiae.co.kr

