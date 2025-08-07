HD현대, 안두릴과 무인함정 개발 협력… 시장 공략 박차

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

2027년까지 프로토타입 선뵐 계획

HD현대 함정 설계·건조 기술 공급

HD현대가 미국의 인공지능(AI) 방산기업 안두릴 인더스트리와 손잡고 무인함정(USV) 공동 개발에 나선다. 한미 양국 함정 시장 진출 확대를 위한 본격적인 협력 행보다.

HD현대 글로벌R&D센터를 방문한 팔머 럭키(Palmer Luckey) 안두릴 공동설립자가 HD현대가 개발 중인 무인수상정에 대한 설명을 듣고 있다. 사진 앞줄 왼쪽부터 주원호 HD현대중공업 특수선사업대표, 팔머 럭키 안두릴 공동설립자. HD현대 제공

HD현대는 경기도 성남시 글로벌R&D센터에서 안두릴과 '함정 개발 협력을 위한 합의각서(MOA)'를 체결했다고 7일 밝혔다. 전날 열린 체결식에는 주원호 HD현대중공업 특수선사업대표와 안두릴 공동설립자 팔머 럭키가 참석했다. 이번 MOA는 지난 4월 체결한 양해각서(MOU)를 구체화한 것으로, 양사는 각자의 자율화 기술과 함정 설계·건조 역량을 상호 공급해 무인함정 개발에 협력하기로 했다.

한국 시장에서는 HD현대가 개발 중인 무인수상정에 안두릴의 자율 임무 수행 체계솔루션을 탑재한다. 미국 시장에서는 안두릴이 주도하는 유·무인함정 개발에 HD현대가 설계 및 건조를 맡고 AI 함정 자율화 기술도 공급할 예정이다. 양사는 한미 양국 시장에 선보일 USV 시제품도 공동 개발할 계획이다. 한국 시장용 프로토타입은 2027년께 공개될 예정이다.

주원호 HD현대중공업 특수선사업대표는 "무인함정은 미래 해전의 핵심이자 필수요소"라며 "안두릴과의 협력을 통해 세계 최고 수준의 무인 함정을 개발하겠다"고 말했다. 팔머 럭키 안두릴 공동설립자는 "HD현대와 함께 미 군함 시장에 진출할 수 있게 돼 기쁘다"며 "한미 양국에서 강력한 협력 파트너로서 윈윈할 수 있기를 기대한다"고 밝혔다.





앞서 HD현대는 지난 6월 미국 조선사 에디슨 슈에스트 오프쇼어(ECO)와 상선 건조 파트너십을 체결한 바 있다. 지난 4월에는 헌팅턴 잉걸스와 페어뱅크스 모스 디펜스 등 미국 방산업체들과도 잇달아 협약을 맺는 등 미국 해양 방산 분야 협력을 넓혀가고 있다.





조성필 기자 gatozz@asiae.co.kr

