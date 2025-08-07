김건희 여사, 특검 조사서 ‘혐의 부인 전략’… 구속영장 청구 검토

金, 첫 조사 ‘5개 혐의’ 모두 부인… 적극적 입장 소명

특검, 추가 조사 실익 검토… ‘신병 확보’로 계획 수정 가능성

윤석열 전 대통령 부인 김건희 여사가 6일 서울 종로구 민중기 김건희 특별검사팀 사무실에 자본시장법 위반 등 혐의 피의자 신분으로 출석하고 있다.

AD

뇌물수수 등 혐의를 받는 김건희 여사를 소환 조사한 민중기 특별검사팀이 7일 김 여사에 대한 '구속영장 청구'를 검토하고 있다. 특검팀이 한 차례 조사만 진행한 뒤 구속영장 카드를 만지작거리는 것은 김 여사에 대한 추가 조사가 무의미하다고 판단한 것으로 보인다.

특검팀은 전날 김 여사를 소환해 10시간가량 조사했다. 김 여사는 영상녹화 조사를 거부하고 심야조사도 받지 않았다. 오후 9시 이후에 조사하려면 본인의 동의가 필요하다.

특검팀은 김 여사를 '피의자'로 호칭하면서, ▲도이치모터스 주가조작 사실을 사전에 인지했는지 ▲2022년 대선을 앞두고 명태균씨로부터 무상으로 여론조사를 받는 대가로 공천에 개입했는지 ▲수천만원 상당의 다이아몬드 목걸이와 명품 가방을 받은 대가로 통일교 현안 청탁에 관여했는지 ▲나토 정상회의 순방 당시 착용한 반클리프아펠 목걸이의 주인은 누구이고 왜 재산신고를 하지 않았는지 등을 추궁한 것으로 전해졌다.

김 여사는 진술거부권을 행사하진 않고 적극적으로 자신의 입장을 소명한 것으로 알려졌다. 김 여사는 주가조작과 관련해선 "주가조작을 사전에 알지 못했고, 공모한 적도 없다"는 취지로, 공천 개입 의혹에 대해선 "명씨가 일방적으로 여론조사를 보냈고, 공천에 개입한 적이 없다"고 진술했다고 한다. 또 통일교 현안 청탁과 관련해선 "목걸이와 명품가방을 받은 적이 없다"고 해명했고 반클리프아펠 목걸이에 대해서는 "모조품이 맞고, 모친에게 선물한 것을 다시 빌려서 착용한 것"이라고 진술한 것으로 알려졌다.

특검팀은 당초 김 여사를 추가로 소환해 제기된 의혹을 모두 확인한다는 계획이었으나, 김 여사가 모든 혐의를 부인하는 전략으로 취하면서 추가 조사를 하더라도 실익이 없을 것이라고 보고 있다. 이에 따라 우선 김 여사의 신병을 확보한 뒤 남은 혐의를 조사하는 쪽으로 계획을 수정할 가능성이 크다는 것이다.





AD

특검팀이 김 여사에 대해 구속영장을 청구하는 것은 정해진 수순이지만, 한 차례 조사만 진행한 뒤 신병 확보에 나서는 것은 섣부르다는 관측도 있다. 김 여사의 신병을 확보할 경우, 소환 일정 등을 조율하면서 허비하는 시간을 줄일 수는 있으나 김 여사가 윤석열 전 대통령처럼 소환을 거부하면서 벌어지는 문제들이 발생할 수도 있다. 이 때문에 수사 효율성 측면에서 김 여사에 제기된 혐의를 모두 조사한 뒤 마지막 조치로 구속영장을 청구하는 게 특검팀에 유리하다는 분석도 나오고 있다.





허경준 기자 kjune@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>