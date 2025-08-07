트럼프 "조만간 푸틴과 회담 가능성"…인도 관세로 자금줄 압박

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

CNN "푸틴·위트코프 면담 중 회담 제안"

NYT "미·러·우 3자회담 계획"

인도 25% 2차관세…경제 제재 카드도

도널드 트럼프 미국 대통령이 러시아·우크라이나 전쟁 조기 휴전을 위해 블라디미르 푸틴 러시아 대통령과 회담을 추진하고 있다. 동시에 다른 한편에선 인도에 2차 관세를 부과해 러시아의 자금줄을 압박하는 '플랜B' 카드를 꺼냈다. 정상회담을 추진하며 경제 제재를 가하는 이중 전략으로 휴전 압박의 강도를 높였다.

6일(현지시간) AP 통신 등에 따르면 트럼프 대통령은 백악관에서 열린 애플의 대미 투자 계획 발표 행사에서 러시아와 우크라이나 정상을 언제 만날 것이냐는 취재진 질문에 "회담이 매우 조기에(very soon) 있을 가능성이 상당(good chance)하다"고 밝혔다.

푸틴 대통령뿐 아니라 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령과의 회담까지 포괄한 질문이었지만 외신들은 트럼프 대통령이 푸틴 대통령과의 만남까지 염두에 두고 한 답변으로 해석했다.

도널드 트럼프 미국 대통령. EPA연합뉴스

AD

이날 스티브 위트코프 특사는 러시아에서 푸틴 대통령과 만났다. 트럼프 대통령은 이에 대해 휴전 관련 구체적인 돌파구는 없었지만, 미국 관리들이 이 문제에 대해 오랫동안 작업해왔다고 말했다. 또 러시아·우크라이나 전쟁에 대해 "나는 이 일을 끝내기 위해 여기 있다"고 했다.

CNN 방송은 두 명의 백악관 소식통을 인용해 푸틴 대통령이 위트코프 특사와 면담 중 트럼프 대통령과의 회담을 제안했다고 보도했다. 회담은 이르면 다음 주 열릴 예정으로, 현재 트럼프 대통령의 보좌관들은 회담 준비에 착수했다. 트럼프 대통령은 취임 후 푸틴 대통령과 여러 차례 통화했지만, 직접 만나지는 않았다.

다만 트럼프 대통령은 이 자리에서 미·러·우 3자 회담 성사 가능성에 대해선 언급하지 않았다. 이날 뉴욕타임스(NYT) 등 주요 외신은 트럼프 대통령이 유럽 정상들과 통화 중 이르면 다음 주 푸틴 대통령을 만나고, 이후 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령과 함께 3자 회담을 할 계획이라고 말했다고 소식통을 인용해 보도했다.

트럼프 대통령과 유럽 정상 간 통화에 참여한 젤렌스키 대통령은 러시아에 대한 압박이 통했다며 "러시아가 이제 좀 더 휴전에 의향이 있는 것 같다"고 말했다.





AD

트럼프 대통령은 러시아와 외교를 추진하는 동시에 제재에도 나섰다. 전쟁 이후 러시아의 '돈줄'인 러시아산 석유의 주요 수입국 인도에 25% 2차 관세를 추가로 부과하는 행정명령에 서명했고, 또 다른 주요 수입국인 중국에도 비슷한 관세를 부과할 수 있다고 말했다. 다만 인도에 대한 2차 관세 집행 시기를 3주 후로 설정해 먼저 외교적 수단을 강구한 뒤 만족할만한 결과를 얻지 못할 경우 돈줄을 조이며 압박할 것으로 보인다.





오수연 기자 syoh@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>