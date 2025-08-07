KCC글라스, 수원에 '홈씨씨교실' 8호점 개소

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

업(業) 연계형 교육시설 환경 개선 사업

이용 아동 대상 멘토링 교육 프로그램

KCC글라스가 경기 수원시 창성사 지역아동센터에 아동 교육시설 환경 개선 사업인 '홈씨씨교실' 8호점을 개소했다고 7일 밝혔다.

홈씨씨교실은 KCC글라스의 대표적인 '업(業) 연계형' 사회공헌 사업 중 하나다. 인테리어 전문 브랜드인 홈씨씨의 노하우를 바탕으로 낡은 아동 교육시설을 새로운 공간으로 리모델링한다. 단순 시설 개선에만 그치지 않고 시설 이용 아동들을 대상으로 다양한 교육의 기회를 함께 제공한다.

새롭게 개소한 홈씨씨교실 8호점에서 아동들과 관계자들이 기념촬영을 하고 있다. KCC글라스

KCC글라스는 2022년부터 해당 사업을 통해 전국 주요 지역의 아동 교육시설을 대상으로 환경 개선 활동을 이어오고 있다. 지난해 수원시에 6호점과 7호점을 개소한 데 이어 올해는 창성사 지역아동센터를 수원 지역 세 번째 사례이자 홈씨씨교실 8호점으로 선정해 새 단장을 지원했다.

이번 리모델링은 고단열 창호인 '홈씨씨 윈도우 ONE'과 방염 기능을 갖춘 인테리어용 필름인 '비센티 인테리어필름' 등 에너지 효율과 안전을 고려한 KCC글라스 홈씨씨의 최신 자재가 다양하게 활용돼 아동들이 주로 이용하는 공간을 중심으로 안전성과 쾌적성을 강화하는 데 중점을 두고 진행됐다.

지난 5일에는 홈씨씨교실 8호점 이용 아동들을 대상으로 수원 지역 최대 규모의 인테리어 전문 매장인 홈씨씨 수원점에서 멘토링 교육 프로그램이 진행됐다. 참여 아동들은 KCC글라스 임직원들과 함께 전문 강사의 지도 아래 글라스아트 무드등 만들기 체험에 참여하고 홈씨씨 수원점을 둘러보며 인테리어에 대한 이해를 넓히는 시간도 가졌다.





회사 관계자는 "KCC글라스는 아동들이 쾌적하고 안전한 환경에서 건강하게 성장할 수 있도록 홈씨씨교실을 통해 교육시설에 대한 환경 개선 지원을 지속해 오고 있다"며 "보다 많은 아동이 더 나은 환경에서 꿈을 키울 수 있도록 앞으로도 다양한 지원 활동을 이어 나가겠다"고 말했다.





이성민 기자 minute@asiae.co.kr

