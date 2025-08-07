삼화페인트, 생분해 페인트 용기 개발…아이럭스 제품 적용

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

"친환경 기술 개발 박차"

삼화페인트공업은 생분해 특성을 갖춘 페인트 용기를 개발해 프리미엄 수성 페인트에 적용했다고 7일 밝혔다.

이번 생분해 페인트 용기는 지난해 1월 SK리비오와 용기 제조 전문회사 피앤비와 업무협약 체결 이후 공동 연구개발을 진행한 끝에 나온 결과물이다. 생분해 소재인 PBAT(폴리부틸렌아디페이트테레프탈레이트)와 천연 석회석을 결합해 제작했으며, PBAT는 퇴비화 조건에서 6개월 이내 90% 이상 분해돼 자연으로 돌아간다.

삼화페인트의 생분해 페인트 용기에 적용된 아이럭스 10ℓ 제품. 삼화페인트

생분해 페인트 용기는 프리미엄 수성 페인트 '아이럭스 10ℓ'에 우선 적용됐다. 아이럭스 시리즈는 아이가 있는 공간에도 안심할 수 있다는 콘셉트를 가진 제품으로, 국내 대표 친환경 인증인 환경표지인증을 획득한 친환경 페인트다.





삼화페인트 관계자는 "환경보호와 친환경 가치를 실현하기 위해 친환경 기술 개발에 박차를 가하고 있다"며 "소비자 선택의 폭을 넓히기 위해 생분해 페인트 용기 적용을 순차적으로 확대해 나갈 예정"이라고 말했다.





이성민 기자 minute@asiae.co.kr

