감사에도 AI 활용…딜로이트안진, 감사플랫폼 '옴니아' 강화

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

생성형 AI 적극 도입…감사 효율성↑

딜로이트안진이 인공지능(AI)을 자체 감사플랫폼에 도입하기로 했다. AI 기반 문서 검토, 초안 작성 등을 통해 효율성을 끌어올리겠다는 판단이다.

7일 딜로이트안진은 딜로이트의 글로벌 클라우드 기반 감사 플랫폼 '옴니아'에 생성형 AI와 에이전틱 AI 기능을 도입했다고 밝혔다.

우선 생성형 AI로 감사 절차의 효율성을 개선했다. 생성형 AI가 감사 문서를 초기 단계에서 검토해 명확성과 논리적 일관성을 갖췄는지 판단하고 개선 사항을 제안하는 식이다. 일상에서 대화하듯 물어보면서 세부 내용을 탐색하고 자료 간 정합성을 확인할 수 있다는 설명이다.

또한 생성형 AI는 여러 문서에 흩어진 정보를 요약·분석하고, 감사 관련 조서와 재무제표 주석의 초안 작성도 지원한다.

딜로이트는 여기에 더해 외부 데이터 기반의 리스크 요인을 실시간으로 분석하고 잠재적 감사 위험을 조기에 감지할 수 있는 기술도 개발 중이다.

지능형 에이전트 기능도 강화 중이다. AI 에이전트는 특정 업무를 수행하고 관련 정보를 기억하거나 다른 에이전트와 협업하는 등 '디지털 전문가' 역할을 맡는다고 강조했다.





AD

장수재 딜로이트 안진 회계감사부문 대표는 "AI는 전 세계 감사 업무에 혁신을 가져오며, 지금까지와는 차원이 다른 혁신과 전환의 기회를 열고 있다"며 "딜로이트 안진은 감사 전문가들이 역량을 충분히 발휘할 수 있도록 지속적인 기술 혁신과 지원을 통해 높은 수준의 감사 품질을 제공해 나가겠다"고 밝혔다.

AD





이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>