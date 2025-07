인크레더블, ‘2025 한국의 최고경영대상’ 3관왕 수상

(왼쪽부터)중앙대 황인태 심사위원장, ㈜인크레더블 손원익 대표

㈜인크레더블(INCR.EDIBLE, 대표 손원익)은 7월 16일 서울 더플라자호텔에서 열린 '2025 한국의 최고경영대상' 시상식에서 산업통상자원부 장관상, 최고품질경영대상, 고객만족경영대상 등 3개 부문을 수상하며 ESG 기반 푸드테크 기업으로서 입지를 강화했다.

'한국의 최고경영대상'은 조선일보 주최로 과학기술정보통신부, 식품의약품안전처, 고용노동부, 보건복지부, 여성가족부, 동반성장위원회 등이 후원하며, 행정 전략과 도전을 통해 우수한 성과를 거둔 기업 및 기관을 선정해 시상한다.

인크레더블은 '우리의 건강은 곧 지구의 건강(FOR US, FOR EARTH)'이라는 기업 철학을 바탕으로 2015년 프리미엄 그래놀라 브랜드 '그라놀로지'를 론칭한 이후, 식물성 대체식품 연구개발에 집중해 왔다.

청담 플래그십 매장을 시작으로 압구정 현대백화점, 여의도 IFC몰 등으로 오프라인 유통망을 확장했으며, 자사몰과 컬리, 쿠팡 등 주요 온라인몰을 통해 국내 대표 그래놀라 브랜드 중 하나로 평가받고 있다. 또한 2020년 미국 아마존 진출을 시작으로 싱가포르, 홍콩, 캐나다 등 24개국에 제품을 수출하며 'K-그래놀라'의 글로벌 시장 진출을 확대해 왔다.

회사 측에 따르면, 업계 최초로 국제식품안전시스템인 FSSC22000 인증을 획득했으며, ISO 22000, HACCP, 국제 할랄(HALAL) 인증 등도 취득하여 글로벌 수준의 식품 안전성과 품질을 입증받았다. 또한 NICE 평가정보로부터 그래놀라 가공 기술 T4 등급을 3년 연속 획득하며 기술력을 공식적으로 인정받았다.

인크레더블 손원익 대표는 "인크레더블은 '우리의 건강은 곧 지구의 건강'이라는 의미를 담은 기업 철학 'FOR US, FOR EARTH'를 실천하며, 인류의 건강과 지구의 환경을 위해 지속 가능한 식물성 식품의 연구와 개발을 이어가고 있다"며 "전 세계인의 지속 가능한 라이프와 건강한 식문화를 만드는 것이 목표"라고 전했다.





이어 "이번 '2025 한국의 최고경영대상' 3관왕 수상을 계기로, 인크레더블은 ESG 철학과 기술 혁신, 글로벌 시장 경쟁력을 바탕으로 푸드테크 선도 기업으로서의 위상을 더욱 공고히 하며, 지속 가능한 성장과 혁신을 이어갈 계획"이라고 덧붙였다.





정진 기자 peng1@asiae.co.kr

