하나금융, 지속가능경영보고서 발간…함영주 "함께 성장하겠다"

ESG 공시 데이터 관리 시스템 도입 '그룹 ESG 보고서의 신뢰성 및 투명성' 높여

함영주 "차별화된 ESG 경영으로 손님·임직원·주주·지역사회 모두 함께 성장"





"하나금융그룹은 사회적 가치와 경제적 가치를 함께 추구하는 환경·사회·지배구조(ESG) 경영을 통해 손님, 임직원, 주주, 지역사회 모두가 함께 성장하는 내일을 만들어 가겠습니다."

함영주 하나금융그룹 회장이 1일 2024년 그룹의 ESG 활동 및 성과를 담은 '2024 지속가능경영보고서'를 발간하고 "하나금융그룹의 진정성 있는 ESG 여정에 앞으로도 따뜻한 관심과 성원을 부탁드린다"며 이같이 밝혔다.

올해로 열여덟 번째 발간을 맞은 지속가능경영보고서에는 '함께 성장하며 행복을 나누는 금융'이라는 그룹의 미션을 바탕으로 사회공동체와의 동반성장을 위해 그룹의 전 관계사가 실천한 다양한 ESG 경영 성과와 노력을 담았다.

하나금융그룹은 국내외 ESG 공시 의무화에 선제적으로 대응하기 위해 그룹 차원의 'ESG 공시 데이터 관리 시스템'을 구축한 바 있으며, 이번 보고서는 해당 시스템을 통해 취합·관리된 데이터를 기반으로 작성된 첫 번째 보고서다. ESG 관련 데이터의 정확성과 신뢰성은 물론, 객관성과 투명성이 한층 더 강화된 것이 특징이다.

하나금융그룹은 이번 보고서에서 그룹의 중장기 전략목표인 'O.N.E Value 2030'과 ESG 주요 성과 간의 연계를 강조했다. 하나금융그룹은 외형 성장이 아닌 가치 중심의 금융그룹으로 탈바꿈하겠다는 목표를 바탕으로 'Our Value(손님 가치', 'New Value(사회 가치)', 'Extra Value(혁신 가치)' 등 세 가지 핵심 가치를 제시한 바 있다.

먼저, 보고서의 'Our Value' 섹션에서는 손님의 생애 주기 전반을 아우르는 금융 솔루션 제공, 소상공인과의 동반 성장을 위한 상생 금융 지원 활동 등 손님을 최우선으로 하는 그룹의 손님 가치 중심 ESG 활동을 소개했다.

더불어 ▲청소년 불법도박 예방 및 치유 지원 ▲100호 어린이집 건립 완공 ▲맞춤형 금융교육 프로그램 실시 등 사회 가치 실현을 위한 ESG 실천 사례를 담은 'New Value' 섹션과 ▲ESG 공시 데이터 관리 시스템 구축 ▲중소기업 대상 기업 ESG 라운지 운영 등 AI·디지털 혁신 기반의 미래금융 강화 노력을 'Extra Value' 섹션 등을 통해 하나금융그룹만의 차별화된 ESG 경영 활동과 성과를 충실히 설명했다.

또한, 이번 보고서의 표지와 본문 곳곳에는 하나금융그룹의 발달장애인 예술팀 '하나 아트 크루' 직원들이 직접 그린 작품을 디자인 요소로 활용해 의미를 더했다. 보고서에 사용된 작품들은 환경과 생물 다양성을 테마로 하여, 하나금융그룹이 추구하는 지속가능한 미래와 ESG 가치 실현의 메시지를 예술이라는 언어를 통해 전달하고 있다.

이외에도 다양한 이해관계자와의 소통을 확대하기 위해 오디오북도 함께 제작하여 ESG 보고서의 주요 내용을 음성으로 청취할 수 있도록 했으며, 시각 자료 접근이 어려운 사용자에게도 정보 취득의 편의성을 높였다.





한편, 하나금융그룹은 지난 1월 글로벌 ESG 평가 기관인 모건스탠리캐피탈인터내셔널(Morgan Stanley Capital International, MSCI)이 발표한 2024년 ESG 평가에서 최고 등급인 'AAA' 등급을 획득하며 은행산업부문 전 세계 1위를 달성하는 등 진정성 있는 ESG 경영을 실천하고 있다.





권재희 기자 jayful@asiae.co.kr

