착한여행, 더 여유로워진 남미여행 오픈 얼리버드 할인받고 24일 간 남미여행 떠나자

인생 버킷리스트 여행지 남미에서 미식과 로컬리즘 여행을 만나다.

우유니 소금 사막 사진

㈜착한여행은 최근 각광을 받고 있는 남미여행에 로컬콘텐츠의 깊이와 미식여행을 더한'웰컴 투 남미!'상품을 새롭게 출시했다.

한국관광공사에서 발표한 '2025년 관광 트렌드 전망 및 분석 보고서'에 따르면 미식 여행과 로컬리즘을 추구하는 여행이 전 세계적으로 각광받고 있다.

소도시, 지속가능한 여행 전문 ㈜착한여행은 로컬리즘 트렌드를 남미여행에도 반영한 것이다. 올해 9월부터 출발하는 남미여행에서는 리우데자네이루에서 1박을 추가하며 보트 투어와 자유일정을 포함했으며 일부 호텔은 4성급으로 상향 조정했다. 출발·도착 시간 변경 및 일정 최적화를 통해 로컬에서 휴식과 체험의 균형을 강화했다.

㈜착한여행의 남미 여행은 조기 예약하면 최대 100만 원의 할인 혜택을 받을 수 있는 얼리버드 특전을 진행 중이라고 밝혔다.해당 이벤트는 입금 기준 ▲ 4월 30일까지 예약 시 100만 원 할인, ▲ 5월 31일까지 예약 시 50만 원 할인, ▲ 6월 30일까지 예약 시 30만 원 할인 혜택이 적용된다.

첫 출발은 오는 9월 22일부터이며, 최소 10명~최대 16명 소규모로 진행된다. 전 일정 인솔자가 동행하며 현지에서는 한국인 현지 가이드가 전 일정을 함께하는 점이 특징이다. 또한, 참가자들이 여행에 온전히 집중할 수 있도록 NO 팁, NO 옵션, NO 쇼핑을 기본으로 진행되며 가격은 1인당 1,890만 원이다.

지난 시즌 ㈜착한여행 남미여행 참여자는 "사람들이 세계에서 가장 가고 싶은 곳으로 남미를 선호하는 만큼 기적과 같은 여행으로 많은 것을 깨닫는 좋은 경험과 추억의 시간들이라며 ㈜착한여행을 통해 또 여행을 가고 싶다"라고 전했다.

이 상품은 24일간 남미 주요 4개국 일주를 하며 수많은 이들의 인생 버킷리스트인 △볼리비아의 우유니 소금사막, △페루의 마추픽추, △브라질의 이구아수 폭포, △아르헨티나의 파타고니아 등을 관광한다.





남미 여행에 대한 정보와 궁금증을 모두 해결할 수 있는 ㈜착한여행의 남미 여행설명회가 5월 15일 목요일부터 진행될 예정이다. 자세한 사항은 착한여행 홈페이지를 통해 확인할 수 있다.





