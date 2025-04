신라대 경영학과 김우성 교수, 국제학술지 'China Finance Review International' 단독 저자 논문 게재

신라대학교(총장 허남식) 경영학과 김우성 교수의 단독 저자 논문이 국제학술지 'China Finace Review Internationl'에 게재됐다.

신라대 경영학과 김우성 교수. 신라대 제공

신라대 경영학과 김우성 교수는 2016년부터 2020년까지 코스닥 상장 중소기업 204개 사를 대상으로 전환사채, 신주인수권부사채, 교환사채 등 하이브리드 증권이 단기와 장기 주가 성과에 미치는 영향을 분석한 연구 결과에 대한 논문 'Hybrid Securities and Firm Performance: Evidence from Korean Small and Medium-sizes Firms'를 발표했다.

이 논문에 따르면 단기 성과는 공시일 전후의 누적초과 수익률을 통해, 장기 성과는 매입-보유 초과수익률을 통해 측정됐으며, 하이브리드 증권의 유형별 차이를 반영해 분석의 정밀도를 높일 수 있다고 전했다.

연구결과, 공시 직후에는 투자자들의 긍정적인 반응으로 단기 초과수익이 관측됐으나, 장기적으로는 신주인수권부사채와 교환사채 발행 기업의 주가가 2∼3년간 크게 하락하는 양상이 나타나는 등 경영진이 시장의 고평가 국면을 활용해 자금을 조달하고, 기업 가치가 기대에 미치지 못할 수 있음을 시사한다.

또 기업의 성장기회, 재무적 투자자의 참여 여부, 기업지배구조 등 특성에 따라 주가 성과에 차이를 연구 결과를 통해 밝혀냈다.

김 교수의 논문은 SCOPUS와 ESCI에 등재돼 있으며, 아시아 금융시장, 기업재무, 정책 이슈 등 폭넓게 다루는 국제 학술지인 'China Finance Review International' 2025년 최신 호에 게재가 됐다.





신라대 경영학과 김우성 교수는 "이번 논문이 국제 Q1 저널인 China Finance Review International에 게재되어 매우 뜻깊게 생각한다"라며 "연구를 수행할 수 있도록 지속적인 지지와 격려를 보내주신 허남식 총장님과 많은 구성원께 깊은 감사를 드리고, 학생들에게도 선한 영향을 줄 수 있도록 끊임없는 연구와 교육에 최선을 다하겠다"라고 소감을 전했다.





