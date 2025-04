바즈바이오메딕, '2025 큐어젯 심포지엄 CUREJET and FRIENDS' 성료

- 150여명 이상 피부과 원장 참여… 큐어젯 활용한 최신 정보 업데이트 공유

- 관계자 “큐어젯 활용, 첨단 피부 치료 기술과 임상 노하우 공유할 수 있는 자리”

AD

솔레노이드 기반 무바늘 약물 전달 기기 '큐어젯(CUREJET)'을 개발한 바즈바이오메딕㈜(대표 여재익)이 지난 4월 5일 오후 6시, 서울 역삼동에 위치한 조선 팰리스 서울 강남 3층 더 그레이트홀에서 「2025 큐어젯 심포지엄 CUREJET and FRIENDS」를 개최했다고 11일 밝혔다.

바즈바이오메딕이 주최하고, 바임글로벌이 후원한 이번 「2025 큐어젯 심포지엄 CUREJET and FRIENDS」는 국내 주요 피부과 전문의 원장을 대상으로, 큐어젯을 활용한 최신 정보 업데이트를 비롯해 독보적인 기술과 프로토콜에 대한 심도 있는 강연 및 패널 토론을 통해 지속적인 발전 방안을 모색하고자 하는 취지로 마련됐다.

150여명 이상의 국내 주요 피부과 전문의 원장 및 관계자가 참석한 가운데, 바노바기피부과 전희대 원장의 사회로 열린 「2025 큐어젯 심포지엄 CUREJET and FRIENDS」에는 대한피부과의사회 회장이신 오킴스피부과 일산점 조향래 원장을 좌장으로, 차앤박피부과 천안아산역점 김현조 원장, 더힐피부과 강남본점 박주혁 원장, 신세계안피부과 안지수 원장, 파랑새피부과 류소민 원장이 참여하는 'My journey with Curejet', 리더스피부과 청담도산대로점 노낙경 원장이 좌장을 맡고, 더셀피부과 강남본점 심현철 원장, 힐하우스피부과 건대점 이도영 원장, 닥터스피부과 잠실송파점 정성규 원장, 벧엘피부과 동래점 최수영 원장, 바즈바이오메딕 Founder이자 대표이사인 서울대 여재익 교수가 참여한 'Panel discussion' 순으로 진행됐다.

공식 식순 종료 후에는 바쁜 일정에도 자리를 빛내 준 참석자들에게 감사를 전하기 위해 주최 측이 마련한 럭키 드로우 이벤트와 시상식이 진행되어 참석자들로 하여금 높은 만족도를 이끌어내기도 했다.

바즈바이오메딕 관계자는 "현장에서 큐어젯을 직접 사용하고 계신 원장님들에게 진심으로 감사드리며, 여러 원장님들과 함께 큐어젯 활용을 통한 첨단 피부 치료 기술과 임상 노하우 등을 공유할 수 있는 자리가 된 것 같아 영광스럽게 생각한다"라며 "앞으로도 바즈바이오메딕은 큐어젯의 활용도를 더욱 높일 수 있도록 시스템 고도화에 최선의 노력을 기울일 것이다"라고 밝혔다.





AD

한편 Drug Delivery Technology 분야에서 문제로 지적되던 Needle Phobia, Needle Pain, Needle Injury, Needle infection을 해결 및 보완하여 주입 깊이 및 주입량조절, 고속반복분사가 가능한 의료분야 자동반복분사 無바늘 약물전달기기인 큐어젯을 개발한 바즈바이오메딕은 '인류의 건강하고 아름다운 삶의 질 개선 및 보건향상'을 목표로 지속적인 성장과 발전을 이어가고 있다.





정진 기자 peng1@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>