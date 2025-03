적자 쓴맛 '잭 다니엘스'…고급 위스키로 '돌파구' 찾는다

위스키 수입사 한국브라운포맨

'글렌드로낙 마스터스 앤솔로지' 컬렉션 출시

올해 글렌드로낙 30·40년산

프리미엄 제품 출시 예정

마트·편의점→호텔·바 판매채널 확대

위스키 '잭 다니엘스(Jack Daniel's)'로 유명한 한국브라운포맨이 외형성장과 수익성 개선이라는 두 마리 토끼를 잡기 위한 카드로 고급화를 꺼내 들었다. 그동안 대형마트와 편의점 등에서 비교적 저렴한 제품군으로 소비층의 양적 확대에 집중했다면 올해는 프리미엄 제품을 앞세워 호텔과 위스키 바 등으로 판매 채널을 확대해 질적 개선까지 이룬다는 전략이다.

한국브라운포맨은 10일 서울 용산구 그랜드 하얏트 서울에서 기자간담회를 열고 스카치 위스키 브랜드 '글렌드로낙(GlenDronach)'의 '마스터스 앤솔로지(Master's Anthology)' 컬렉션을 선보였다.

스카치 위스키 브랜드 '글렌드로낙(GlenDronach)'의 '마스터스 앤솔로지(Master's Anthology)' 컬렉션.

200년 이야기 깃든 글렌드로낙 마스터스 앤솔로지

글렌드로낙은 1826년 첫 증류 이후 200년 가까이 전통적인 생산 방식을 고수하고 있는 스코틀랜드 하일랜드 지역의 위스키 증류소다. 글렌드로낙의 위스키는 스페인에서 공수한 최상급 셰리 와인 캐스크(오크통)에 원액을 숙성해 진한 오크 향과 셰리의 부드러운 달콤함이 특징으로 '셰리 몬스터'라는 별명을 가지고 있기도 하다. 현재는 위스키 명예의 전당에 오른 최초의 여성 마스터 블렌더 레이첼 배리(Rachel Barrie)가 품질 전반을 관리하고 있다.

이번 새롭게 선보인 마스터스 앤솔로지는 '오드 투 더 밸리(Ode to the Valley)'와 '오드 투 더 엠버스(Ode to the Embers)', '오드 투 더 다크(Ode to the Dark)' 등 총 3종으로 구성됐다. 오드 투 더 밸리는 하이랜드 지역의 비옥한 땅과 맑은 계곡을 상징하는 기본급 제품으로, 여름 베리의 풍미와 꿀의 달콤한 노트가 조화롭게 어우러지며, 부드럽게 퍼지는 풍부한 과일 향이 강점인 제품이다.

호박 빛의 오드 투 더 엠버스는 희소성이 높은 스페인산 셰리 캐스크 숙성에서 비롯된 복합적인 풍미를 스모키한 피트 향이 감싸 피트 위스키의 특징까지 잡아낸 제품이다. 최고급 제품인 오드 투 더 다크는 가장 진하고 풍부한 표현력을 자랑한다. 최상급 페드로 히메네즈 셰리 캐스크 숙성을 통해 초콜릿, 검은 자두, 카라멜라이징된 대추의 노트를 담아냈다.

한국브라운포맨은 이날부터 주류 스마트 오더 플랫폼을 시작으로 전국의 몰트바와 편의점, 대형마트 등으로 유통채널을 확대해 나간다는 방침이다.

고급화, 외형성장과 수익성 모두 잡을 열쇠 될까

한국브라운포맨은 코로나19 팬데믹 기간 확산한 위스키 열풍의 수혜를 입은 대표적인 주류 제조사 중 하나다. 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 4월 결산법인인 한국브라운포맨은 팬데믹 이전인 2019년 매출액이 154억원 수준에 불과했지만 홈술·혼술 열풍을 거치며 2022년 322억원으로 두 배 이상 뛰었고, 2023년 480억원, 위스키 열풍이 주춤해진 지난해에도 586억원으로 높은 성장세를 유지했다.

고성장의 배경은 공격적인 포트폴리오 확대가 꼽힌다. 한국브라운포맨은 지난해 스카치 싱글몰트 위스키 브랜드 '글렌글라사(Glenglassaugh)'를 새로 선보였고, 35도(%)의 상대적으로 낮은 알코올 도수로 음용성을 높인 '잭 다니엘스 테네시 애플'의 소용량 제품들을 출시해 초심자들을 끌어들이는 데 성공했다.

올해도 이달 들어 '잭 다니엘스 본디드 테네시 위스키'를 출시하는 등 공세를 이어가고 있다.아울러 팬데믹 기간 애호가를 중심으로 인지도를 확실히 끌어올리며 '더스티 헌팅(Dusty Hunting·단종된 구형 제품을 수집하는 것)' 바람까지 일으킨 글렌드로낙의 주요 라인업 리뉴얼을 통해 제품력도 강화했다.

다만 지난해 큰 폭의 외형성장에도 불구하고 수익성 측면에선 웃지 못했다. 2023년 영업이익 217억원을 기록했던 한국브라운포맨은 지난해 적자로 전환하며 14억원의 영업손실을 기록했다. 관세청으로부터 과징금 등의 행정조치를 받으며 '세금과공과' 명목으로 258억원의 비용을 지출한 탓이다. 각종 과태료와 과징금, 추징금 등이 포함된 것으로 보이는 가운데 회사 측은 아직 결론이 나지 않은 진행 중인 사안인 만큼 세부적인 내용에 대해선 언급하기 어렵다고 답했다.

(윗쪽부터)브라운포맨의 위스키 '우드포드 리저브'와 ‘더 글렌드로낙 12년’

올해 외형 성장세를 이어가는 동시에 수익성 개선이라는 두 가지 목표를 모두 달성해야 하는 한국브라운포맨은 고급화를 최우선 전략으로 삼을 방침이다. 유정민 한국브라운포맨 마케팅 상무는 "올해 글렌드로낙을 중심으로 프리미엄 라인을 강화할 계획"이라며 "올해 안에 30년산, 40년산 등 고연산의 다양한 프로파일의 제품을 적극적으로 공개할 예정"이라고 말했다. 이날 선보인 마스터스 앤솔로지 역시 고급화 전략의 일환이라는 설명이다.

판매 채널도 다변화한다는 전략이다. 유 상무는 "올해 위스키 시장이 20~30%의 고성장은 어렵더라도 견고한 성장세는 이어질 것으로 본다"며 "슈퍼 프리미엄 제품에 대한 관심이 높아지고 있는 만큼 올해는 온-트레이드 시장에서 많은 활동을 하려고 계획 중"이라고 말했다.

앞서 한국브라운포맨은 편의점 등 접근성 채널을 중심으로 소비층 확대에 주력하는 모습이었다. 다만 위스키 시장이 하이볼 등에 적합한 저가 위스키와 고가의 프리미엄 제품으로 양극화되고 있는 만큼 올해는 고급 제품을 중심으로 위스키 바나 호텔 등으로 채널을 다각화하겠다는 전략으로 풀이된다.





브라운포맨(Brown-Forman)은 1870년 설립된 미국의 주류 제조 및 판매 기업으로 대표 브랜드로는 잭 다니엘스와 글렌드로낙을 비롯해 '우드포드 리저브(Woodford Reserve)', '올드 포레스터(Old Forester)', '벤리악(Benriach)' 등이 있다. 한국법인인 한국브라운포맨는 1998년 설립됐다.





구은모 기자 gooeunmo@asiae.co.kr

