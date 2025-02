디지털뉴트리션, 임상 연구 기반 사운드 솔루션 효과 검증 논문 출판

AD

의학적 근거기반 건강향상 청각자극 솔루션 ‘사운드필(SoundPill)’을 서비스하는 디지털뉴트리션이 솔루션에 탑재된 사운드 콘텐츠에 대한 임상 연구를 지속적으로 진행하고 있다. 현재까지 2건의 임상시험 결과가 논문으로 출판되었으며, 추가 1건의 논문도 곧 출판을 앞두고 있다.

디지털뉴트리션은 사운드필 솔루션을 통해, 집중력향상, 스트레스완화, 수면유도, 식탐감소, 명상 등 실제 생활에서 바로 활용할 수 있는 다양한 기능성 사운드 콘텐츠를 제공하고 있으며, 이번에 출판된 2건의 논문은 집중력향상과 식탐감소에 대한 것이다.

올해 1월, 서울성모병원 정신건강의학과 강동우 교수팀과 함께 ‘Clinical Psychopharmacology and Neuroscience’ 에 출판한 ‘Specific Rhythm Auditory Stimulation for Attention: A Pilot Randomized Controlled Trial’ 은 집중력 유지도를 평가하는 Attention Network Test와 자극반응속도를 평가하는 Frankfurt Attention Inventory를 측정하여, 디지털뉴트리션 사운드 중재군, 일반 사운드(클래식, 가요 등) 중재군, 무중재군으로 나누어 무작위대조군연구를 실시한 결과이며, 디지털트리션 사운드를 청취한 군이 나머지 2개 군과 비교하여 통계적으로 유의하게 두 지표 모두 우월한 결과가 도출되었다.

또한 작년 11월, 단국대학교 운동의과학과 이호성 교수팀과 함께 ‘EXERCISE SCIENCE’에 출판한 ‘Listening to Music Can Reduce Calorie Intake and Increase Satiety: A Systematic literature Review and Additional Pilot Study’ 은 CAN-PRO (Computer Aided Nutritional Analysis Program)을 활용하여 미리 피험자의 식사량, 식습관, 포만감을 조사하고, 디지털뉴트리션 사운드 중재군, 무중재군으로 나누어 무작위대조군연구를 실시한 결과이며, 디지털트리션 사운드를 청취한 군이 무중재군과 비교하여 통계적으로 유의하게 식사량이 감소하였고, 포만감이 증가하는 경향을 보여주었다.

또한 올해 3월, ‘Journal of Korea Society for Wellness’에 ‘The Effectiveness of Rhythmic Auditory Stimulation for Stress Reduction: A Systematic Review and Meta-Analysis’ 논문을 출판하는 등 솔루션에 대한 강력한 의학적 근거를 구축하고 있다.

김나영 디지털뉴트리션 대표이사는 “의학적 근거기반 사운드 기능들에 대한 다채널 뇌파 측정 기반 임상시험이 완료되어 현재 논문 출판 작업을 진행하고 있다.”면서, "앞으로도 신뢰할 수 있는 의학적 근거를 지속적으로 축적하고, 보다 정교한 연구를 통해 솔루션의 효과성을 더욱 강화해 나갈 예정이다."고 밝혔다.





