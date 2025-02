신세계 센텀시티는 다음 달 6일까지 센텀시티 몰 지하 1층에서 운동화 브랜드 ‘SKECHERS(스케쳐스)’를 선보인다.

‘Comfort For All, All For Comfort’ 모두를 위한 편안함, 편안함을 위한 모든 것이란 슬로건을 내세우는 스케쳐스는 발에 꼭 맞는 착용감으로 러닝화로도 유명하다.

이번 팝업에서는 일부 품목을 제외한 이월 상품을 최대 30% 할인된 가격으로 만나볼 수 있으며, 대표 상품으로는 고 워크, 고런 슈퍼 소닉 맥스, 고런 엘르 베이트 등이 있다.





영남취재본부 김철우 기자

