이종오 금감원 부원장보 "은행 디지털화 빨라져, IT통제 강화해야"

금감원-은행 최고정보책임자(CIO) 간담회

"은행, IT 인프라 운영·통제 더 강화해야"

이종오 금융감독원 디지털·IT 부원장보

AD

국내 금융 부문의 디지털화가 빨라지면서 은행들이 정보통신(IT) 인프라 운영과 통제를 더 강화해야 한다고 금융감독원이 요청했다.

이종오 금융감독원 디지털·IT 부원장보는 19일 오전 서울 중구 은행회관에서 은행 최고정보책임자(CIO) 간담회를 개최하고 "금융회사의 디지털 운영과 복원력 강화를 위해서는 기본적인 IT 운영과 통제뿐만 아니라, 신기술 활용 등으로부터 파생되는 신규 IT 위험에 대한 선제 대응 또한 중요하다"고 강조했다.

이 부원장보는 "금융회사의 IT 내부통제 강화를 위해 최근 금융업권과 함께 마련한 IT 감사 가이드라인에 지속적 관심과 협조가 필요하다"고 당부했다. 이어 "금융시스템의 안정성 강화를 위해서는 재해복구센터의 인프라 확충을 통한 디지털 복원력 확보가 중요하다"며 "재해·재난 상황 시 은행권의 위기 대응 능력이 강화될 수 있도록 대외 연계 서비스를 포함한 실효성 있는 재해복구 훈련을 실시 해달라"고 요청했다.

또한 "생성형 AI 등 IT 신기술을 활용한 디지털 금융 경쟁력 강화만큼이나 IT 안전성 확보도 중요하다"며 "신규 IT 위험에 대한 자체 위험도를 평가해 관련 보안 통제를 강화하는 등 금융회사의 적극적인 대응이 필요하다"고 강조했다.

금감원은 은행권 재해복구센터가 실질적인 서비스 복원력을 갖출 수 있도록 성능 강화, 부하 테스트 수행 등 가용성 검증 및 전산 자원 긴급 증설체계 수립 등을 추진할 계획이다. 금융지주 전체 계열사 및 유관기관이 참여하는 합동 재해복구훈련도 실시해 IT 회복 탄력성을 검증하고 비상대응 역량을 제고할 예정이라고 설명했다.

이 부원장보는 "전자금융 장애, 정보 유출 등 금융소비자 피해를 유발한 전산 사고에 대해서는 신속한 사고 검사를 실시하고 발견된 위법 사항에 대해서는 엄중히 제재하는 등 시장 규율을 확립해 나갈 예정"이라고 말했다.





이창환 기자 goldfish@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>