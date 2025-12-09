본문 바로가기
Unnie·Oppa…K팝·한글이 만든 '돌민정음' 문화[한국어, 세계의 언어로]

김희윤기자

입력2025.12.09 11:00

⑤새로운 언어가 된 '팬들의 표기법'

falling falling → sobok sobok
아이돌 노래 가사를 로마자로 표기
원어와 달라 한글 규범 훼손 우려도
"단순 번역 아닌 새로운 언어로 봐야"

Unnie·Oppa…K팝·한글이 만든 '돌민정음' 문화[한국어, 세계의 언어로] 방탄소년단 지민. 그가 직접 크리스마스를 기념해 만든 자작곡의 한 구절 '소복소복'을 두고 외국팬들 사이에서는 웃지 못할 해프닝이 벌어졌다. [사진 = 빅히트뮤직]
방탄소년단(BTS) 지민은 2020년 12월 24일 크리스마스를 맞아 자작곡 '크리스마스 러브(Christmas Love)'를 무료로 공개했다. 음원이 나오자 해외 팬들 사이에서는 가사에 등장하는 '소복소복'의 의미를 두고 논쟁이 일었다. 전문 번역 서비스에서는 이를 'falling falling'으로 옮겼지만, 팬들은 "소복소복이라는 말 자체의 리듬과 사랑스러움이 영어로 대체되지 않는다"며 아쉬움을 표했고, 자연스럽게 'sobok sobok'이라는 표기가 널리 쓰이기 시작했다.


이처럼 글로벌 K팝 팬들 사이에서는 한국 아이돌 노래 가사를 로마자로 적어 읽는 '돌민정음' 문화가 자리 잡았다. 돌민정음은 '아이돌(Idol)'과 '훈민정음'을 합친 말로, 한국어 고유 표현이 번역 과정에서 의미를 잃는 것을 막기 위해 한글 발음을 그대로 로마자로 표기하는 방식을 말한다. 대표적으로 '언니(Unnie)', '오빠(Oppa)', '막내(Maknae)' 등이 널리 사용된다.


팬들은 사회관계망서비스(SNS)에서 아이돌의 말과 행동을 직접 번역해 공유하며, 국립국어원의 공식 로마자 표기법보다 실제 발음을 우선한다. 조지은 영국 옥스퍼드대 언어학 교수는 이를 '팬들의 표기법(Fandom Romanization)'이라 정의하며 "각자가 원하는 방식으로 한글을 로마자로 옮기지만, 결국 가장 많이 쓰이는 표현이 새로운 기준이 된다"고 설명했다.


이러한 표기법은 '연습생(Yeonseupseng)', '띠동갑(Tteedonggab)', '치맥(Chimaek)'처럼 한국 문화와 관련된 단어에서도 확인된다. BTS 팬들은 이를 '아민정음(아미+훈민정음)'이라 부르기도 한다. 예를 들어 BTS 1집의 가사 '얼굴이 조막디 해 까리하네'에서 '까리하다'는 표준어는 아니지만 '멋지다'는 뜻의 경상도 사투리로, BTS를 통해 해외 팬들 사이에서도 '쿨하다·세련됐다'는 의미로 쓰이게 됐다.


Unnie·Oppa…K팝·한글이 만든 '돌민정음' 문화[한국어, 세계의 언어로] 블랙핑크의 로제는 브루노 마스와 함께 발표한 '아파트'로 빌보드 '핫100' 3위에 오르는 등 전 세계적 돌풍을 일으키며 K팝 여성가수 중 역대 최고 성적을 기록했다. [사진 = 더블랙레이블] 연합뉴스

과거 '굿모닝 팝스'를 들으며 팝송 가사를 한글로 적어 외우던 시대는 지났다. 2020년 BTS의 '라이프 고스 온(Life Goes On)'이 빌보드 핫100 1위를 차지한 이후, K팝 가사를 로마자로 표기하며 한국어 의미까지 함께 배우려는 흐름이 강해졌다. 이는 한국어가 '세계적인 음악 언어'로 자리 잡고 있음을 보여준다.


세계적으로 유행한 또 다른 돌민정음 사례는 블랙핑크 로제와 브루노 마스의 협업곡 '아파트(APT.)'다. 이 곡은 빌보드 핫100 3위에 오르며 K팝 여성 솔로 가수 최고 기록을 세웠다. APT.는 '아파트먼트(Apartment)'의 약자지만, 후렴에서 반복되는 한국식 발음 '아파트~ 아파트~'가 독특한 중독성을 만들어냈다. 도쿄외국어대 전 교수 노마 히데키는 "한국어의 격음 'ㅍ'과 'ㅌ'이 반복되며 영어에서는 느낄 수 없는 어감을 살렸다"고 분석했다. 그는 "한국어를 모국어로 하지 않는 사람들도 정확한 의미를 몰라도 리듬을 즐긴다"며 "영어와 한국어가 우열 없이 공존하는 '복수 언어주의'의 사례"라고 평가했다.


일각에서는 돌민정음처럼 원어와 다른 형태의 외래어 표기가 전통적 한글 규범을 훼손할 수 있다는 우려도 있다. 그러나 조 교수는 "외래어는 원어와 다른 방식으로 정착되며, 단순 번역이 아니라 새로운 언어로 봐야 한다"고 말했다. 이어 "K팝과 K컬처는 한국에서 시작됐지만, 전통문화와는 또 다른 영역으로 해외 팬들에 의해 변화하고 있음을 인식해야 한다"고 덧붙였다.


김헌식 대중문화평론가는 "K팝은 소비자 중심 구조이기 때문에 팬들의 반응이 곧 문화 수용 방식으로 이어진다"며 "한국어 발음이나 표현이 글로벌 환경에서도 자연스럽게 받아들여지는 것도 이런 참여 문화가 만든 흐름"이라고 설명했다. 그러면서 "K팝 팬덤은 가사의 뜻보다 발음·어감 같은 감각적 요소를 먼저 받아들이며 언어를 능동적으로 소비한다"며 "팬들이 한국어 표현을 소리 나는 대로 적어 공유하는 문화도 이러한 참여 방식의 연장선"이라고 말했다.




김희윤 기자 film4h@asiae.co.kr
이이슬 기자 ssmoly6@asiae.co.kr
