한투운용 "ACE 미국빅테크TOP7 Plus, 정기 리밸런싱 진행"

한국투자신탁운용은 오는 6일 ACE 미국빅테크TOP7 Plus 상장지수펀드(ETF)의 포트폴리오를 조정한다고 5일 밝혔다. 포트폴리오 조정은 기초지수인 'Solactive US Big Tech Top 7 Plus Index'의 정기 리밸런싱(자산재배분)에 따른 것이다.

ACE 미국빅테크TOP7 Plus ETF의 기초지수는 연 4회 리밸런싱을 통해 미국 나스닥 거래소 상장 종목 중 시가총액이 큰 빅테크 기업을 편출입하고 있다. 지난달 7일 종가 기준으로 이뤄졌다. 시가총액 10위권 내에 진입한 T모바일이 신규 편입되고 AMD는 편출될 예정이다. T모바일은 무선통신업을 영위하는 기업으로, 지난 2022년 스페이스X와 파트너십을 맺었다.

시장 트렌드를 반영한 리밸런싱은 ACE 미국빅테크TOP7 Plus ETF 성과로 이어지고 있다. 전날 기준 ACE 미국빅테크TOP7 Plus ETF의 최근 1년 수익률은 59.39%로 국내 상장된 빅테크 ETF(ETF CHECK 분류 기준) 중 가장 높다. 최근 6개월 수익률 또한 30.82%로, 레버리지형을 제외한 빅테크 ETF 중 가장 우수하다.

1년 이상 쌓인 안정적인 트랙 레코드(실적) 덕분에 개인투자자 중심 순매수도 이어지고 있다. 한국거래소에 따르면 연초 이후 개인투자자는 ACE 미국빅테크TOP7 Plus ETF를 355억원 순매수한 것으로 집계됐다. 꾸준한 자금 유입 결과 ACE 미국빅테크TOP7 Plus ETF의 순자산액은 작년 말 대비 15.50% 증가한 6714억원까지 성장했다.

남용수 한국투자신탁운용 ETF운용본부장은 "미국 주식시장에서 단기간 반짝하는 테마형 종목들이 많지만, 장기적으로 볼 때 빅테크 기업이 미국 증시를 이끌어 갈 것은 자명하다"며 "기술개발(R&D) 비용과 설비 투자로 해자를 구축한 빅테크 종목들을 지속적으로 주목해야 하는 이유"라고 설명했다.

이어 "ACE 미국빅테크TOP7 Plus ETF가 정기적인 리밸런싱을 통해 시장을 주도하는 상위 종목들을 교체 편입하는 것도 이 때문"이며 "2023년 상장 이후 1년 이상 우수한 트랙레코드를 쌓아 온 ACE 미국빅테크TOP7 Plus ETF를 통해 빅테크 시장 성장의 수혜를 누리길 바란다"고 덧붙였다.

ACE 미국빅테크TOP7 Plus ETF는 실적배당형 상품으로 과거 성과가 미래 성과를 보장하지 않는다. 또한 운용 결과에 따라 원금 손실이 발생할 수 있어 유의해야 한다.

AD





박형수 기자 parkhs@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>