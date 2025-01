최상목 대행, 트럼프 취임식 시간 맞춰 X에 축하메시지 남겨

최상목 대통령 권한대행 부총리 겸 기획재정부 장관은 20일(현지시간) 트럼프 미국 트럼프 대통령 취임식 시작시간에 맞춰 축하메시지를 X(구 트위터)에 남겼다.

최 대행은 한국시간으로 21일 오전 2시10분(미국 동부 시간 20일 낮 12시10분)에 트럼프 미국 대통령과 밴스 부통령에게 "취임식을 축하한다. 한국은 45대 대통령 때(트럼프 1기 행정부)처럼 이번 47대 대통령 때도 '동맹을 다시 위대하게 만들기'를 고대하고 있습니다(President @realDonaldTrump and Vice President @JDVance, congratulations on your inauguration! The Republic of Korea looks forward to Making the Alliance Great Again in the 47th presidency, as we have during the 45th.)"라고 적었다. 이번 취임식은 미국 동부 시간으로 20일 낮 12시에 시작됐다.

경제정책 스페셜리스트 정재형 본부장 jjh@asiae.co.kr

