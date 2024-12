샤브로21, 필리핀 마스터프랜차이즈 계약

AD

샤브로21이 필리핀 SM슈퍼몰에 입점된다.

1인 구성 샤브샤브 전문점, 샤브로21이 필리핀에 진출한다. 샤브로21을 개발 및 운영 관리하는 (주)디랩은 필리핀 현지 기업 ONE GOURMET FOODS INC과 마스터프랜차이즈(MF) 계약을 체결했다고 밝혔다.

「샤브로21」은 기존 샤브샤브 전문점과는 차별화된 1인 맞춤형 구성을 바탕으로, 고객이 매장에서 편안히 머무를 수 있도록 특별한 공간 서비스를 제공하는것이 특징이다. 신선한 재료와 정교한 조리법을 바탕으로 완성된 샤브로21만의 특제 육수와 소스들의 건강하고 깊은 맛에 감성적인 공간을 더해 혼자서도 편안하게 식사와 휴식을 즐길 수 있는 한편, 여럿이 함께하는 시간도 소중히 여길 수 있도록 세심한 서비스를 제공한다. 또한, 고객 개개인의 취향에 맞춘 다양한 메뉴 선택과 추가 메뉴를 통해 개인 맞춤형으로 메뉴를 구성할 수 있는 것이 합리적이고 특별한 강점이다.

필리핀 마닐라에 본사를 둔 ONE GOURMET FOODS INC는 외식업, 여가·레저사업, 통신·전자기기 유통 등 폭넓은 사업을 영위하고 있는 기업이다. ONE GOURMET FOODS INC 관계자는 “샤브로21은 감성적인 공간과 고객 맞춤형 메뉴 구성을 통해 브랜드 차별화를 이루고 있어, 필리핀에서도 큰 인기를 얻을 가능성이 높다고 판단해 마스터프랜차이즈 계약을 체결하게 됐다”고 전했다.

이번 계약으로 샤브로21의 해외 진출 1호점은 필리핀 마닐라 SM 몰 오브 아시아(SM Mall of Asia)에 내년 3월경 오픈 예정이다. SM 몰 오브 아시아(SM MOA)는 필리핀 최대 유통 기업 SM그룹이 운영하는 초대형 쇼핑몰로, 백화점, 레스토랑, 엔터테인먼트, 영화관, 경기장, 공연장, 놀이공원, 아이스링크 등 다양한 시설이 입점되어 있으며, 하루 평균 약 20만 명이 방문하는 동남아시아 대표 복합 쇼핑몰이다. ONE GOURMET FOODS INC의 파트너사 SM슈퍼몰(SM SUPERMALLS, 대표: Steven T. Tan)의 스티븐 탄 대표는 “SM슈퍼몰에서 샤브로21이 필리핀 외식문화의 트렌드를 선도하는 브랜드로 자리 잡을 수 있도록 적극 지원하겠다”고 말했다.

(주)디랩의 관계자는 “모두가 공감할 수 있는 옳은 브랜드를 만들고자 진심을 다해 온 결과, 글로벌로 사업을 확대하게 되어 기대가 크다. 샤브로21이 국내를 넘어 해외에서도 사랑받는 브랜드가 되도록 최선을 다하겠다”고 밝혔다.





정진 기자 peng1@asiae.co.kr

