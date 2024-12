BNK경남은행, ‘제2회 Connecting with US 행사’ 개최

경상남도·지역 중심 대학(5개교)과

‘스타트업 지원을 위한 협약’ 체결



BNK경남은행과 경상남도가 함께 손잡고 스타트업 지원에 적극적으로 나서고 있다.

BNK경남은행은 12일 소노캄 거제 그랜드볼룸에서 경상남도와 공동으로 ‘제2회 BNK경남은행 Connecting with US 행사’를 개최했다.

커넥팅위드어스 협약식.

AD

제2회 BNK경남은행 Connecting with US 행사는 CHAIN-G(경남은행 스타트업 지원 브랜드) 프로그램의 일환으로 지역 스타트업과 수도권 투자자들이 만날 수 있도록 연결의 장을 마련하고자 기획·추진되는 행사다.

특히 이번 행사에는 스타트업 지원을 위해 BNK경남은행, 경상남도, 지역 중심 대학(5개교)이 ‘도내 청년창업 활성화를 위한 산학연계 업무협약’을 체결하는 자리가 마련됐다.

12일과 13일 양일간 진행될 Connecting with US 행사에는 경상남도 박완수 도지사, BNK금융그룹 빈대인 회장, BNK경남은행 예경탁 은행장, 경상국립대학교 권진회 총장, 국립창원대학교 박민원 총장, 인제대학교 전민현 총장, 마산대학교 이학진 총장, 경남대학교 홍정효 부총장, 한국벤처캐피탈협회 윤건수 회장 그리고 VC/AC(수도권투자자), 스타트업 기업 및 관계자 등 총 200여명이 참석했다.

CHAIN-G 사업 및 성과 발표에서는 BNK경남은행이 CHAIN-G INCUBATOR 프로그램을 통해 17개 스타트업을 지원하며 올린 각종 성과들이 발표됐다.

이와 더불어 △실질적인 성과 위주의 ‘CHAIN-G INCUBATOR 프로그램’ 운영 △스타트업 성장을 위한 금융지원 강화 등 BNK경남은행의 2025년도 스타트업 지원 방향과 지역 상생을 위한 상생금융 실천 방안도 공개했다.

이후 BNK경남은행과 경상남도 그리고 지역 중심 5개 대학이 ‘도내 청년창업 활성화를 위한 산학연계 업무협약’을 체결했다.

업무 협약에 따라 참여 기관 및 대학은 지역 청년 및 대학 창업 활성화를 통해 지역 산업을 성장시키고 청년 일자리 창출에 협력하기로 했다.

예경탁 은행장은 “경상남도와 공동으로 개최한 Connecting with US 행사가 지역 스타트업의 투자 유치와 지역 경제 활성화에 많은 도움이 될 것으로 기대한다. 앞으로도 BNK경남은행은 Connecting with US 행사와 같이 스타트업을 지원하는 자리를 지속적으로 마련할 계획이다”고 전했다.

2부 행사에는 참여 기관 및 대학에서 추천한 스타트업 7개 대표 기업의 기업설명회 및 Q&A가 진행됐으며 3부 행사에는 지역 스타트업과 수도권 투자자 간의 만남과 원활한 투자유치를 위한 다양한 네트워킹 시간 등이 진행됐다.

둘째 날인 13일에는 VC/AC(수도권 투자자)와 지역스타트업 기업 및 관계자들이 상담을 통해 투자 유치 가능성을 모색하는 ‘투자자·스타트업 1:1 밋업’이 실시될 예정이다.

한편 BNK경남은행은 올해 ESG와 상생금융 실천의 일환으로 CHAIN-G 사업을 통해 스타트업의 성장을 지원하고 있으며 CHAIN-G INCUBATOR 프로그램으로 17개 스타트업을 선발 육성했다.





영남취재본부 송종구 기자 jgsong@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>